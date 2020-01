Torsten Jagnow

Neuenhagen Im noch jungen Sportjahr gab es für die Ergometer-Ruderer der Body Oase Neuenhagen schon den ersten großen Höhepunkt. Eine Mannschaft des Vereins meldete für die Europameisterschaft im Indoor Rowing. Diese fand im Januar in der Hauptstadt der Tschechischen Republik Prag statt.

Intensive Trainingswochen

Schon lange wurde dieser Termin mit einem intensiven Trainingsprogramm vorbereitet und so hatte Teamleiter Torsten Jagnow auch eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Auf dem Programm der EM standen 14 Starts von Neuenhagener Sportlern. Und schon im ersten Rennen ging es für die Ergo-Ruderer der Body Oase gleich gut los. Rainer Bode belegte über die Distanz von 2000 Metern den zweiten Platz in der Altersklasse 65+ (LW). Detlef Carell konnte mit persönlicher Bestzeit in seinem Rennen den fünften Platz bei den Männern 65+ über 2000 m einfahren.

Es sollte sogar noch besser kommen. Bei den Frauen der Altersklasse 55+ holten Kerstin Schiffner den Sieg und Kerstin Glumbick den zweiten Platz über die 2000 m. Über die gleiche Distanz fuhr Katrin Nowack auf den fünften Platz bei den Frauen der Altersklasse 55+ (LW). Jubel gab es bei Karola Gomert bei den Frauen 65+ und Gisela Jagnow bei den Frauen 75+(LW). Beide konnten ihre Läufe gewinnen. Auch Hildegard Schmiedl kam zu Siegerehren. Sie verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr bei den Frauen 80+. Im zweiten Teil der Meisterschaft gingen Neuenhagener auf die 1000-m- und 500-m-Strecke. Den Anfang machte Gisela Jagnow über die 1000 m. Sie kam auf den vierten Platz.

Gleich vier Neuenhagener gingen über die Strecke von 500 Metern an den Start. Völlig überraschend belegte Kerstin Schiffner bei den Frauen 55+ den Vize-Rang. Kerstin Glumbick landete auf dem fünften Platz. Karola Gomert belegte bei den Frauen 60+ den siebten Rang und Rainer Bode kam in seinem Rennen der 60+ auf den zehnten Platz. Den Abschluss bildete das Staffelrennen, über viermal 500 m, in dem die Body Oase Neuenhagen auf den vierten Platz kam.

Das Fazit ist durchaus beeindruckend, denn es gab viermal Gold und dreimal Silber. Zur Bilanz gehören weiterhin zwei vierte und drei fünfte Plätze. Torsten Jagnow sagte: "Wir sind sehr zufrieden und für uns gilt die Reise nach Prag sportlich gesehen als ein voller Erfolg. Die vielen Stunden in der Vorbereitung haben sich gelohnt."

Am Rande der EM

Und wer so erfolgreich ist, der darf natürlich auch feiern. So saß die gesamte Mannschaft noch in einem schicken Restaurantkeller zusammen, um bei mittelalterlichem Flair die Wettkämpfe und die Erfolge noch einmal Revue passieren zu lassen.