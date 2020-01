Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Hohe Wellen hat der Fall von Kindeswohlgefährdung in Eberswalde auch in Ostprignitz-Ruppin geschlagen. Durch unsere Zeitung war bekannt geworden, dass ein fünfjähriges Mädchen zwei Jahre lang in ihrer Familie kein Tageslicht gesehen haben soll. Barnims Landrat Daniel Kurth (SPD) räumte Fehler ein. Am 19. Dezember waren insgesamt drei Kinder aus einer Familie geholt und vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Die Fünfjährige kam unterernährt sowie mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten ins Krankenhaus.

2019 gab es in Ostprignitz-Ruppin 170 Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen, berichtet Jens Illing vom Allgemeinen Sozialen Dienst des Landkreises. Ein Drittel davon seien jedoch Selbstmeldungen von Jugendlichen, die Schutz suchen. Das Jugendamt sei verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen bis zu seiner Volljährigkeit, an dem Ort an dem es sich gerade aufhält, in Obhut zu nehmen, wenn es darum bittet. "Die Gründe sind in diesem Fall irrelevant." Kinder unter fünf Jahren kommen dabei in Bereitschaftspflegefamilien, die auch nachts erreichbar sind. Für ältere Kinder gibt es drei Träger von Jugendhilfeeinrichtungen mit einem hohen Personalstandard, die Plätze für solche Notfälle vorhalten. Der häufigste Grund für Inobhutnahmen seien Auseinandersetzungen im Haushalt, wenn es Schwierigkeiten mit dem neuen Partner eines Elternteils gibt, so Illing. Aber auch Handwerker oder Hausverwalter informieren das Jugendamt, wenn sie das Gefühl haben, dass Wohnungen verwahrlost und Kinder gefährdet sind. "Das betrifft vor allem jüngere Kinder", so Illing.

120 Kinderschutzmeldungen gab es im Landkreis im vergangenen Jahr. Jeder Meldung werde nachgegangen, egal ob sie berechtigt ist oder nicht, und ein festgelegtes, sogenanntes Kinderschutzverfahren eingeleitet. Zudem haben diese Mitteilungen Vorrang vor der täglichen Arbeit, so der Fachmann. Im Akutfall wird dabei auch die Polizei informiert.