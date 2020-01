Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtverwaltung will offenbar prüfen, wie die Eingangstore am Inselfriedhof leichter geschlossen werden können. Dies teilte das Rathaus auf der Hinweisplattform Maerker im Internet mit. Dort hatte ein Bürger darauf verwiesen, dass man der Bitte der Friedhofsverwaltung, die Tore geschlossen zu halten, gern nachkommen würde, allerdings würde das nur funktionieren, wenn andere Besucher dabei helfen. "Das Öffnen und Schließen der Tore ist generell zu schwer und für kleinere und ältere Menschen überhaupt nicht möglich", heißt es in dem Hinweis an die Stadtverwaltung. "Eine dauerhafte Umsetzung der Aufforderung, die Tore geschlossen zu halten, kann nur mit einer Türklinke (wie beispielsweise auf dem Fürstenberger Friedhof) erfolgen." Der Hinweis, das Tor geschlossen zu halten, rührt daher, dass in der Vergangenheit immer wieder Wildtiere ihr Unwesen auf dem Friedhof trieben. Rehe fraßen Blumen ab, Wildschweine pflügten alles um.