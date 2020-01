Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Eine Familie zu gründen, zu heiraten, Kinder zu bekommen und die Waldstadt zu bereichern, liegt weiter im Trend. Das Standesamt der Stadt, so die Auskunft aus der Pressestelle, hat 2019 immerhin 234 Eheschließungen durchgeführt. Im Jahr 2018 waren nur 30 mehr, für 2020 liegt schon wegen der besonderen Daten ein Zuwachs im Bereich des Möglichen. Gleich mit dem 20. Januar 2020 stehen Wünsche nach dem gemeinsamen Glück im Raum, die sich in diesem Jahr noch an zahlreichen Zahlenkombinationen wiederholen dürften.

Emil macht das Rennen

Die beliebtesten Vornamen 2019 für Mädchen in Eberswalde und Umgebung waren Emma, Leni und Mila. Bei den Jungen lagen Emil, Max und Luca vorn. 723 Geburten wurden im hiesigen Standesamt beurkundet. Davon entfallen nicht alle nur auf die Stadt Eberswalde. Im Forßmann-Klinikum, das hatte Pressesprecher Andreas Gericke mitgeteilt, waren 2019 690 Geburten registriert worden mit 700 Kindern. Zehn Zwillingspärchen kamen zur Welt. Mit dem Neujahrsbaby Amelie begann die Zählung neu: Am 1. Januar um 18.06 Uhr wurde die Lichtenfelderin geboren, mit 3390 Gramm bei 49 Zentimetern Länge.

Beliebteste Vornamen in Oranienburg waren Ella, Emma und Hannah, bei den Jungen Felix, Ben und Theo. Oskar ist der Favorit in Bernau, Emma bei den Mädchen. Zudem ist Ben in Deutschland klarer Spitzenreiter.