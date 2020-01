MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Der Förderverein hat einen modernen Wasserspender für Schüler und Lehrkräfte geleast.

Schüler und Lehrer der Juri-Gagarin-Schule müssen seit Donnerstag keine Wasserflaschen mehr zum Unterricht mitschleppen – dank dem neuen Wasserspender im Schulgebäude. In der großen Pause ist das 4500 Euro teure Gerät feierlich eingeweiht worden. Mit Wasser in Sektgläsern stießen Schüler mit Frank Dally, Vorsitzender des Fördervereins, und André Neumann von der Firma Coffee perfect an. Initiator und WAT-Lehrer Robert Ziegler brachte die Investition auf den Weg. Unterstützt wurde er von Eltern, Schülern, Kollegen und dem Förderverein, der den Wasserspender geleast hat und für die monatliche Miete von rund 100 Euro aus Sponsorengeld aufkommt. Der Landkreis als Schulträger habe eine finanzielle Unterstützung mit der Begründung, dass andere Schulen das dann auch wollten, abgelehnt, erklärte Ziegler.

Damit die Schüler sauberes, keimfreies Wasser zapfen können, durchläuft das Leitungswasser drei Filterphasen. Schüler können das Wasser in mitgebrachten Trinkflaschen füllen. Leere, herumliegende Plastikflaschen sollen damit der Vergangenheit angehören.