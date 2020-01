MOZ

Wolletz (MOZ) Dass am Stammtisch oftmals wichtige Weichen gestellt und klare Worte gesprochen werden können, ist hinlänglich bekannt. Was liegt da näher, als mithilfe eines Bewerber-Stammtisches neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Das dachte sich die Fachklinik Wolletzsee und lud am Donnerstagabend zu einem solchen ein.

"Wo andere Urlaub machen würden, kann man bei uns arbeiten", wirbt Klinikchefin Christin Walsh für ihr Haus. In der Reha-Klinik mitten im Wald am idyllischen Waldsee arbeiten derzeit über hundert Mitarbeiter. Fachkräfte und Nachwuchs werden in der Klinik auf allen Ebenen gesucht, angefangen von der Pflegehilfskraft, bis hin zu Diätassistenten, Sozialarbeitern und Medizinern. An Argumenten, warum die Klinik am Wolletzsee nahezu perfekte Arbeitsplätze bietet, gebe es genügend, ist sich die Klinikleitung sicher. Zum einen sei das Arbeitsklima sehr gut, wovon sich Klinikchefin Christin Walsh tagtäglich bei ihren Gängen durch das Haus überzeugt. Die Idee, einen Bewerber-Stammtisch zu machen, kam vom eigenen Team.

Gute Arbeitsbedingungen

Zudem sei die Ausstattung an medizinischen Geräten mittlerweile auf einem hohen Stand und ermöglicht ein spannendes Arbeitsumfeld. So bietet der Robotic-Raum in der Ergotherapie-Abteilung hochmodernes Gerät zur Mobilisierung der Arm- und Handmuskeln.

Zum ersten Bewerber-Stammtisch kamen zwar nur ein paar Interessenten, doch deren Lebensläufe waren vielversprechend. "Sowohl im Bereich Pflege als auch im Bereich Therapie waren interessante Bewerber dabei", zieht Christin Walsh ein positives Fazit. Einige Interessenten hatten sogar ihre Bewerbungsmappen dabei. So etwa auch Matthias Dietze. Er ist spontan vorbeigekommen und ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Vor allem, wenn man über 50 Jahre sei, habe man es schwer auf dem Arbeitsmarkt, so seine Einschätzung. Fachkräftemangel hin oder her. Nichtsdestotrotz gibt er die Hoffnung auf den Traumjob nicht auf. Klinikleiterin Christin Walsh nimmt seine Bewerbungsmappe auf jeden Fall mit: "Die schaue ich mir mal genauer an".

Am Ende des Stammtischabends sind die Organisatoren zufrieden: Zwar waren nicht so viele Bewerber wie erhofft gekommen. Es war ein erster Probelauf, so Case-Managerin Ruth Kirsch. Der Stammtisch werde in jedem Fall wiederholt, verspricht Christin Walsh. Auch das Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde überlegt, die Idee zu adaptieren. Um heutzutage neue Mitarbeiter zu finden, müssen sich Arbeitgeber etwas einfallen lassen, sind sich alle einig. Für die Nachwuchsgewinnung bietet die Reha-Klinik in Wolletz schon jetzt einiges: So gibt es seit Kurzem eigene Wohnungen für Azubis. Zwar könne die GLG-Tochter nicht mit Topgehältern wie in den Ballungsraum punkten, könne aber durch das gute und fast familiäre Arbeitsklima mitten in der Natur punkten. Einige Mitarbeiter nehmen weite Fahrwege auf sich, um in der Klinik zu arbeiten. Und auch in Sachen Gehalt gehe es stetig nach oben. Vor allem die besondere Organisation einer Reha-Klinik sorge für gute Arbeitsbedingungen, ist Walsh überzeugt. So sei es zwar arbeitsintensiv, aber keinesfalls ein so hektischer und unkalkulierbarer Arbeitsalltag wie im üblichen Krankenhausbetrieb. Da die Patienten mindestens drei Wochen, manchmal über Monate bleiben, habe man zu ihnen eine ganz andere Beziehung.

Patienten sind keine Nummern

Gerade die Therapeuten und Pflegekräfte würden bei den Therapien im Mittelpunkt stehen und könnten eigenverantwortlicher arbeiten, erklärt Chefarzt Christian Brüggemann. Die Ärzte überwachen quasi nur die Heilungsprozesse und schauen ob alles Hand in Hand greift.