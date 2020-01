Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mehr als 300 Geboten von 42 Bietern sind bislang für die 39 Grundstücke eingegangen, die die Stadt in der Ketschendorfer Feldmark verkaufen will. "Es gibt für jedes Grundstück mindestens ein Gebot", sagte Bürgermeister Matthias Rudolph am Mittwochabend im Hauptausschuss. Das Mindestgebot für die 468 bis 850 Quadratmeter großen Parzellen liegt bei 100 Euro je Quadratmeter. Verkauft wird zum höchsten Preis.

Dass man für mehrere Grundstücke bieten kann, ist neu. Interessenten hätten in der Verwaltung angerufen und darum gebeten, hatte Rudolph in der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember erklärt. Da dies für den Einzelnen die Chance erhöhe, eine Fläche zu bekommen und vielleicht zu insgesamt höheren Geboten führe, habe man dem entsprochen. Als Konsequenz mussten die Ausschreibungskriterien kurzfristig geändert werden – nachdem der Hauptausschuss am 5. Dezember Zustimmung signalisierte, wurden sie am 6. Dezember im Amtsblatt veröffentlicht. Beschlossen sind sie aber noch nicht. Das steht für die Stadtverordnetenversammlung am 30. Januar an. Erst danach wird den Bietern mitgeteilt, ob sie ein Grundstück bekommen.

Gebote können noch bis 20. Januar, 18 Uhr, abgegeben werden. Die Angebotseröffnung erfolgt am 25. Januar, 11 Uhr, im Alten Rathaus von Fürstenwalde.

Weitere Infos im Internet unter: grundstuecke.fuerstenwalde-spree.de