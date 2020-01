Simone Weber

Premnitz Seit Jahresbeginn ist Tobias Bärmann amtierender Ortswehrführer. Holger Willing trat nach 13 Jahren aus beruflichen Gründen zum Jahresende 2019 vom Amt zurück. Er initiierte vor Jahren das Weihnachtsbaumverbrennen im jeweils neuen Jahr.

Holger Willing ist seit Jahrzehnten Feuerwehrmann in Premnitz. Seit 1. Mai 1984 gehörte er der Werksfeuerwehr des Chemiefaserwerks an. "Als die Werksfeuerwehr Ende 2003 aufgelöst wurde, war damit auch meine Dienstzeit zu Ende", erzählt Willing. "Zwei Jahre lang hatte ich nun nichts mit der Feuerwehr zu tun", so Willing, Dann trat er in die Ortswehr 2005 ein, seine Frau habe ihn dazu überredet. Schon zwei Jahre später wurde der erfahrene Kamerad zum Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Premnitz ernannt. Seine Funktion als Ortswehrführer gab Willing nun aus beruflichen Gründen auf. Bis zur Wahl eines Nachfolgers und eines neuen Stellvertreters unterstützt er den amtierenden Feuerwehrchef Bärmann als Stellvertreter.

Stetig nehme die Zahl der Einsätze zu. 2019 waren es 26 mehr als im Vorjahr. Insgesamt waren es im vergangenen Jahr 128 Einsätze. Dies hat aber einen einfachen Hintergrund. Die Premnitzer unterstützen derzeit die Rathenower Kameraden. Das Leiterfahrzeug der Kreisstädter ist nicht einsatzbereit, ein neues ist bestellt, aber noch nicht ausgeliefert. "Zirka 15 bis 20 Einsätze mit unserem Hubleiterfahrzeug dienten der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in Rathenow", so Tobias Bärmann anlässlich des Neujahrsfeuers am Premnitzer See..