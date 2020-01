MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels geht in die nächste Runde. Hunderttausende lesebegeisterte Schüler der 6. Klassen haben sich in diesem Schuljahr am größten bundesweiten Lesewettstreit beteiligt. In den rund 7500.Schulen wurden die besten Vorleser gekürt. Jetzt gehen die Schulsieger in den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise an den Start. Der Stadtentscheid für Eisenhüttenstadt mit den besten Vorlesern von sechs Schulen findet am 22. Januar um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Eisenhüttenstadt statt.