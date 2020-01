Mathias Hausding

Berlin (MOZ) Die einen finden sie hell und freundlich, die anderen beschreiben das Design als erfrischend und modern. Auch die breiteren Gänge werden gelobt sowie die nun zentral und nicht mehr am Rand platzierte Bühne. Die neue Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche stößt bei den Ausstellern auf große Zustimmung. Das wurde am Donnerstag bei der Generalprobe deutlich. Ab heute bis zum 26. Januar können sich die Besucher selbst ein Bild machen.

This browser does not support the video element. Video Neue Brandenburghalle Videothek öffnen

Nach elf Jahren mit Marktbuden im Stil Dorfidylle wurde die Halle für 1,1 Millionen Euro komplett umgestaltet. Das neue Mobiliar soll mindestens fünf Jahre halten. Da das Land von den Ausstellern pro Jahr 270 000 Euro an Miete einnimmt, hält sich die Belastung für die Landeskasse in Grenzen.

Auffällig ist das bessere Licht, in dem die Produkte aus der Mark nun erstrahlen. Moderne Messebautechnik macht es möglich. Hinter den Paneelen ist alles voller Lampen, die die Stände vorteilhaft ausleuchten. "Ich bin sehr zufrieden. Der Fokus liegt voll auf den Ausstellern und ihren Produkten", sagt Holger Ackermann über die neue Halle. Er vertritt den Landes-Imkerverband, der erstmals bei der Grünen Woche dabei ist. "Die Imkerei hat starken Zulauf, und Honig ist politisch. Das erleben wir derzeit in vielen Diskussionen. Da sind wir auf der Grünen Woche genau richtig", sagt Ackermann. Jeden Tag würden auf der Messe verschiedene Imker ihre Produkte vorstellen.

Bilderstrecke Neue Brandenburghalle Bilderstrecke öffnen

Nach zwei Jahren Pause erstmals wieder dabei ist der Spargelhof Kremmen. Geschäftsführer Malte Voigts freut sich über die "total gute" Halle, die Aufbruchstimmung verbreite. "Es wird moderner. Das passt zu dem, was wir den Besuchern zeigen wollen: Dass wir ein Vier-Jahreszeiten-Hof sind, viel mehr machen als nur Spargel, und das mit guten Umwelt- und Sozialstandards."

Einen originellen Messeauftritt plant die Stadt Storkow. An ihrem Stand werden Wasserbüffel-Burger serviert. "Unsere Büffel auf den Burgwiesen haben eine lange Tradition und eine eigene Facebook-Seite", erzählt Stadtvertreter Andreas Gordalla. Auf der Grünen Woche sollen sie die Botschaft verbreiten, dass Storkow eine gute Adresse für ökologische Fleischwirtschaft und für Naturerlebnisse ist.

Seinen ersten von am Ende wohl vier Besuchen auf der diesjährigen Agrarschau hat am Donnerstag Brandenburgs neuer Agrarminister Axel Vogel absolviert. Er brach dabei mit einer fragwürdigen Grüne-Woche-Sitte, dem Schnaps trinken bereits am Vormittag. Bislang Standard für alle Politiker, winkte der Grüne an den Ständen freundlich ab: "Ich finde die Grüne Woche auch nüchtern großartig."

Geschickt aus der Affäre zog sich Vogel am Stand der umstrittenen Firma Landkost-Ei, die in Bestensee eine Million Hühner hält. "Neue Genehmigungen gibt es für so etwas nicht mehr. Gegen bereits erteilte Genehmigungen kann ich nichts machen. Aber ich will Überzeugungsarbeit für einen Wandel leisten", sagte der Minister. Vogel kündigte außerdem an, dass Spekulationen mit Agrarflächen im Land künftig verhindert werden sollen: "Betrieben darf nicht unter den Händen weg das Land verkauft werden."