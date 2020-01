Kai Beißer

Erkner (MOZ) Etliche Plakate weisen in Erkner auf die erste große Veranstaltung im Jubiläumsjahr des Fußballvereins hin, zum Beispiel hängt ein großes beim Bäcker in der Friedrichstraße: Es kündet vom Hallenturnier der D-Junioren des Jahrgangs 2008, bei dem am Sonnabend, ab 9.30 Uhr, ein illustres Zwölfer-Teilnehmerfeld in der Stadthalle zusammenkommt.

Berliner Derbys in Gruppe B

So spielen in der Vorrunden-Gruppe A unter anderem Dynamo Dresden, der 1. FC Lok Leipzig, der Hallesche FC und der SV Babelsberg, in Gruppe B treffen Union Berlin und der BFC Dynamo, der 1. FC Magdeburg und Energie Cottbus aufeinander. Mit dabei sind auch die Erkneraner D-1-Junioren als einzige komplette Mannschaft des älteren Jahrgangs.

"Hertha BSC hat leider absagen müssen, aber gleich den Kontakt zur ,kleinen Hertha’ aus Zehlendorf vermittelt", erzählt Tom Schitzki. Der Trainer der D-2-Junioren des FVE ist zugleich Organisator dieses einzigartigen Turniers. Fast zwölf Monate lang war er mit der Vorbereitung beschäftigt. "Die Idee hatte ich schon länger, das Vereinsjubiläum war der Anlass, es jetzt tatsächlich anzugehen." Gefreut hatte er sich auf Eintracht Braunschweig, aber die Niedersachsen spielen am Wochenende um die Stadtmeisterschaft. "Zum Glück springt der FC Strausberg ein."

Aber wie stellt man eine solche Mammut-Veranstaltung auf die Beine? Zu Gute kamen dem 42-Jährigen dabei Kontakte aus alten Berliner Zeiten. "Da kommen dann hier ein paar Telefonnummern, da ein paar Adressen zusammen. Trotzdem ist es nicht so einfach, den Nachwuchs so namhafter Vereine nach Erkner zu locken." Gelungen ist ihm das auch mit einem attraktiven Rahmenprogramm. So gibt für alle Kinder ein Airbrush-Tattoo, können vier Bowling-Bahnen auf der benachbarten Anlage den ganzen Tag über kostenlos genutzt werden. "Ohne zahlreiche Sponsoren wäre so etwas natürlich nicht möglich", betont Schitzki, der mit seiner Mannschaft, die er seit nunmehr fünf Jahren betreut, in der vergangenen Saison sowohl in der Halle als auch im Freien den EWE-Cup der E-Junioren gewonnen hatte.

Ein Höhepunkt ist nach Abschluss der Vorrunde gegen14.45 Uhr der Auftritt des Fußball-Freestylers Sinan Öztürk, der mit Sicherheit auch die Eltern und Fans begeistern wird.