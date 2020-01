MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Julia und Andreas tanzen jetzt schon seit einer Stunde. Hin und wieder geben sich die Verliebten einen Kuss, wechseln einige Worte, lächeln. "Es macht sehr viel Spaß", sagt Andreas. Er ist 24 Jahre alt und wohnt in Fürstenwalde. Seine Begleitung, die 25-jährige Julia, nickt. Viele Worte macht die junge Frau nicht – aber es ist offenkundig: Sie findet großen Gefallen am intensiven und liebevollen Tanzstil ihres Partners. Was ihnen denn am meisten Spaß mache bei der Lebenshilfe-Disco? Um eine eindeutige Antwort ist Andreas nicht verlegen: "Tanzen und Küssen".

Für menschliche Bedürfnisse wie Geselligkeit, Gemeinschaft, Tanzen und Feiern sind geistige oder körperliche Handicaps egal. Ein gutes Beispiel dafür bot am Mittwochabend die Behinderten-Disco der Lebenshilfe Oder-Spree, die für einen sehr guten Besuch im Fürstenwalder Hof sorgte.

120 Gäste feiern

Ein blitzblankes Tanzparkett, eine bunte Lichtorgel, Lasershow, dazu viel Rhythmus und dröhnende Bässe – auf den ersten Blick ist nicht zu erahnen, dass in den nächsten Stunden ein "etwas anderer" Disco-Abend stattfinden wird. Rund 120 Gäste, darunter Einwohner der Samariteranstalten und des Betreuten Wohnens in Fürstenwalde, Erkner und Beeskow finden sich im Fürstenwalder Hof ein. Viele der Gäste können es gar nicht erwarten: Noch bevor DJ Partymacher Dirk Henschel so richtig loslegt, stehen viele tanzeifrig auf dem Parkett. Der DJ ist an diesem Abend ein gefragte Mann. Der Partymacher kommt ordentlich ins Schwitzen, gilt es doch, zahlreiche Musikwünsche zu erfüllen und mit Hits etwa von Kerstin Ott, Andreas Gabalier, Wolfgang Petry oder C.C. Catch für ausgelassene Partystimmung auf dem Parkett zu sorgen.

Das musikalische Repertoire des Abends, das besonders Freunde des deutschen Schlagers und des englischsprachigen Pop auf ihre Kosten kommen lässt, tut einer großen Bandbreite an sehr unterschiedlichen Tanzstilen keinen Abbruch. Paartanz, Gruppentanz, Herren- und Damensolo sind auf der Tanzfläche zu beobachten. In der Choreographie vielleicht etwas unkonventionell – aber allemal originell und stimmungsvoll.

Auch DJ Dirk Henschel zeigt sich begeistert. Einen großen Unterschied zu "normalen" Discoveranstaltungen sieht er nicht. Für die Lebenshilfe verzichtet er auf seine übliche Gage und gibt sich mit dem Eintrittsgeld von zwei Euro pro Besucher zufrieden. "Eine tolle Stimmung", stellt Henschel fest. Besonders freue es ihn, dass die finanziellen Unsicherheiten beseitigt seien und die Zukunft der einmal im Monat stattfindenden Lebenshilfe-Disko gesichert sei.

Saalmiete hat sich verdoppelt

Für Verunsicherung gesorgt hatte zwischenzeitlich, dass mit dem Betreiberwechsel des Fürstenwalder Hofes die Saalmiete deutlich steigt. Kathrin Brümmer, Leiterin des Familienentlastenden Dienstes der Lebenshilfe, gibt nun Entwarnung: Die Stadt Fürstenwalde habe inzwischen zugesichert, ihren Zuschuss zur Miete entsprechend anzuheben, erklärt Brümmer gegenüber der MOZ.

Die Lebenshilfe habe einen Ergänzungsantrag bei der Stadt in Höhe von 11 834 Euro gestellt, bestätigt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling auf Nachfrage. Der Betrag sei in den Haushalt eingestellt worden. Als "vernünftigen Kompromiss" betrachtet die Stadtverwaltung, dass die Lebenshilfe im Gegenzug die Veranstaltungen von zehn auf neun reduziert habe. Die Verwaltung lege Wert drauf, dass eine so beliebte Veranstaltung weiterhin angeboten werden könne, versichert Trilling.

Der nächste Termin für die Disco der Lebenshilfe steht schon fest. Am 12. Februar wird ab 17 Uhr zu einer großen Faschingsdisco in den Fürstenwalder Hof eingeladen.