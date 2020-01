Christian Heinig

Wandlitz (MOZ) Bei der Online-Petition zur Rettung der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg in Bernau (Barnim) sind mehr als 3013 Unterschriften zusammen gekommen. "Damit bin ich sehr zufrieden, zumal es auch noch 97 auf dem Papier gab", freut sich Initiatorin Aline Allich. Sie hatte die Petition Anfang Dezember verfasst, um Öffentlichkeit und Politik wachzurütteln. "Noch habe ich die Hoffnung, dass es weiter geht – gern auch in Strausberg. Der Ort ist egal, aber das Team ist super", so die junge Mutter aus Mittweida in Sachsen.

Sie selbst war mit ihrem Mann und ihrem heute anderthalbjährigen Sohn im Mai 2018 zur Betreuung in der Waldsiedlung in Bernau, nachdem ihr Kleiner eine Herz-OP bekommen hatte. Ende vergangenen Jahres folgte die Hiobsbotschaft: Die Nachsorgeklinik musste wegen finanzieller Probleme schließen. Ein Schock für Allich und viele anderen Familien.

Die Unterschriften, die Allich für den Erhalt gesammelt hat, will sie nun zeitnah dem brandenburgischen Landtag übergeben. An ihn war die Petition schließlich gerichtet. Eine Anfrage nach einem Termin hat sie nach eigener Aussage bereits gestellt, aber noch keine Rückmeldung erhalten. "Ich hoffe nicht, dass das jetzt Monate dauert."

In Strausberg (Märkisch Oderland) baut die Peter- und Ingeborg-Fritz-Stiftung derzeit ein neues Gebäude, in das die Klinik eigentlich einziehen sollte. Bislang fehlt aber ein Träger.