Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Sie las aus der Geschichte von Lu, die in "Ich wollt ich wär ein Kaktus" die Trennung ihrer Eltern verkraften muss, und dann wie alle anderen Kandidaten auch noch aus dem ihr zuvor unbekannten Buch "Morlo – Voll auf Steinzeit!" und sammelte für ihre Vorträge 62 Punkte von der Jury. Das bedeutete den Sieg: Leonie Schmidt hat den Storkower Stadtentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbes gewonnen. Als Preise gab es eine Urkunde und ein Buch, sowie einen weiteren Lohn: Die Elfjährige darf am 22. Februar am Kreisfinale in Beeskow teilnehmen.

Leonie Schmidt setzte auf ihre Lieblingslektüre. "Ich lese am liebsten Geschichten von Mädchen in meinem Alter, die über ihr Leben erzählen", sagte sie – exakt so ist es im Kaktus-Buch von Mina Teichert bei Lu. Wie in jedem Jahr mussten die Kandidaten zunächst einen Auszug aus einem Buch ihrer Wahl vorlesen – es ist der Teil, auf den man sich zu Hause vorbereiten kann. Leonie Schmidt ging das aber eher locker an. "Ich habe nur zwei oder drei Mal geübt", berichtete sie.

Komplizierte Namen

Dann folgte als ungleich schwierigerer Part der Vortrag eines unbekannten Textes. Die Leiterin der Storkower Stadtbibliothek, Petra Kather, hatte dafür ein besonders schwieriges Buch ausgesucht. In "Morlo" wimmelt es nur so von komplizierten Namen und selten gebrauchten Wörtern wie "Eigenbrötler". Die Sechstklässler hatten damit mitunter zu kämpfen, und die Vorträge gerieten kurz ins Stocken. Lob erhielten sie trotzdem. "Bei einigen Textstellen hätten auch Erwachsene ihre Mühe gehabt", sagte Lehrerin Marte-Annette Leschinski, die den Wettbewerb an der Europaschule betreut.

Sechs Schüler aus den drei 6. Klassen hatten sich für den Stadtentscheid auf der Burg qualifiziert. Außer Leonie Schmidt waren Lea Sophie Mattner, Leif Christopeit, Elias Grünberg, Ian Friebel und Ben Petke dabei. Anders als zumeist waren diesmal die Jungs in der Mehrheit.