Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Dieser Fall hätte verhindert werden können", das ist für Sven Weller (BVB/Freie Wähler) spätestens seit Mittwochabend klar. Da tagte der Barnimer Jugendhilfeausschuss und natürlich hatten die Kreistagsabgeordneten in dem Fachgremium viele Fragen an das Jugendamt, das im Dezember ein stark vernachlässigtes Mädchen in Eberswalde in Obhut genommen hatte.

Loswerden konnten sie die allerdings nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sowohl Weller als auch Hendrik Wendland (parteilos) von der Grünen-Fraktion scheiterten mit Vorstößen, das Thema während der Sitzung im Eberswalder Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio öffentlich zu behandeln. Sozialdezernentin Yvonne Dankert berief sich dazu vehement auf den Datenschutz.

Berichten der Kommunalpolitiker nach ging es jedoch nicht um sensible persönliche Daten, sondern vielmehr um die Abläufe, die zur späten Herausnahme des Kindes aus der Familie führten. Obwohl es seit 2017 vier Meldungen zur Gefährdung des Kindeswohls erhielt, hatte das Jugendamt erst im Herbst 2019 eine gerichtlich bestellte Familienhilfe erwirkt.

Gute anderthalb Stunden habe man diskutiert, gibt Ausschuss­chefin Margitta Mächtig (Linke) am Donnerstag zur Auskunft. Insbesondere die Frage, ob die Strukturen im Jugendamt hinreichend seien, um das Risiko ähnlicher Fälle künftig zu minimieren, habe im Vordergrund gestanden. So stehe etwa zur Debatte, ob zusätzlich zum gesetzlich vorgegebenen Vier-Augen-Prinzip – zwei Mitarbeiter begleiten einen Fall – eine weitere Kontrollinstanz nötig sei.

Hendrik Wendland fordert an dieser Stelle auch eine bessere personelle sowie technische Ausstattung. "Kinderschutz light gibt es nicht. Kinderschutz braucht Zeit und Geld", sagt der Abgeordnete. "Wir müssen dafür sorgen, dass im Barnim die Fallzahl pro Mitarbeiter begrenzt wird", sagt Wendland, Diplom-Sozialpädagoge und selbst als Amtsvormund tätig. Wie viele Fälle ein Mitarbeiter im Kinderschutz zu bearbeiten hat, sei ihm im Ausschuss nicht beantwortet worden. "Ab 50/60 Familien pro Sozialarbeiter verlieren Sie einfach den Überblick." Der Kreis müsste mehr Sozialarbeiter einstellen. Zudem müsse der Beruf, auch monetär, aufgewertet werden.

"Strukturell die Prozesskette erneuern plus Hilfe über IT – das ist das, was wir als BVB/Freie Wähler fordern", sagt Sven Weller. So gebe es im Jugendamt bislang keine Alarmfunktion, wenn Eltern etwa Hilfeangebote mehrfach ausschlagen. Dazu solle eine Software installiert werden. Vorstellbar sei zudem, dass das Jugendamt alle sechs Monate oder nach einer zweiten Gefährdungsmeldung neue Risikobewertungen vornimmt, ein Acht-Augen-Prinzip einführt sowie eine frühere Anhörung beim Familiengericht verpflichtend macht.

Ministerium prüft vor Ort

Am Donnerstag waren auch Mitarbeiter des Jugendministeriums vor Ort im Paul-Wunderlich-Haus und nahmen Akten zu dem Fall mit nach Potsdam. Bekannt geworden sind zudem weitere Details zur betroffenen Familie. Außer seinen zwei älteren Geschwistern, die ebenfalls aus der Familie geholt wurden, lebe im Haushalt noch ein weiterer, bereits erwachsener Halbbruder des fünfjährigen Mädchens, bestätigte Staatsanwalt Ingo Kechichian. Hinweise auf den Missbrauch von Alkohol oder Drogen durch die Eltern gebe es derzeit nicht. Vorbestraft seien die 47 Jahre alte Mutter und der 36-jährige Vater der Kinder ebenfalls nicht. Gegen das Jugendamt hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) bislang keine Ermittlungen eingeleitet.

