Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Begonnen hat der große Nachwuchs-Wettbewerb "Jugend musiziert" in Brandenburg, dessen Regionalausscheid Nord/Ost bis zum Sonnabend in Prenzlau ausgetragen wird. Vertreten sind dabei elf Kreise und Städte sowie Gäste. 32 der insgesamt 212 Teilnehmer stellt die Uckermark. Die Mädchen und Jungen hoffen auf ein sehr gutes Abschneiden bei ihren Vorspielen, um in den jeweiligen Wertungen weiterzukommen und sich zu qualifizieren.

Die meisten Teilnehmer aus dem Kreis schickt die Schwedter Musik- und Kunstschule. Schuldirektor Volker Rehberg sagt: "Die 21 Schüler sind für Schwedt eine typische Teilnehmerzahl. Aber dieser Wettbewerb ist nicht für jeden geeignet. Auf der Bühne zu stehen, finden die meisten in Ordnung. Vor einer Jury zu musizieren, ist aber etwas anderes. Das ist auch eine psychische Belastung. Dabei schätzen wir alle sehr die motivierenden Wertungen durch die Juroren." Aus Sicht von Volker Rehberg ist ein Wettbewerb eine gute Gelegenheit für die Schüler, sich mit anderen zu messen. "Man kommt einmal aus der eigenen Küche raus. Für diejenigen, die Musik später beruflich machen wollen, ist es wichtig zu sehen, wo man sich hin entwickeln muss."

Lampenfieber bei den Musikern

Bereits am Donnerstagnachmittag traten die ersten Schwedter Schüler im Bereich Klavier in Prenzlau vor die Jury. Zu den jüngsten Teilnehmern in der Altersgruppe zwischen 6 und 8 Jahren gehören Leonie Höffler, Nele Zühlke und Max Hrypiszak. Insgesamt gehen neun Klavierspieler aus Schwedt an den Start. Fünf Klavierlehrer haben sie vorbereitet.

Lampenfieber haben auch die drei Trompeter des Bläserensembles von Musiklehrer Roland Muchow. Zu ihnen gehören Jonathan Eichhorn, Maja Müller und Maximilian Schulz. Die Schüler musizieren schon einige Jahre gemeinsam. Doch im Wettbewerb haben sie immer noch Herzklopfen, bekennen sie.

Aufregung herrscht ebenfalls im Bereich Gesang. Hier stellen sich die Schwedter Schüler Hannes Penkwitz, Antoni Staniec, Jessie Stopsack und Angelique Fabienne Jordan der Wertung durch die Jury. Ihre Lehrer Volker Rehberg und Ludmila Rehberg fiebern mit.

Schüler im Bereich Holzbläserensemble gehen erst am 24. Und 25. Januar in Guben an den Start. Zu ihnen gehören Sarah Ring, Jasmin Stephan, Danielle Scholz, Jette Prott und Theodor Lück. Sie spielen alle auf der Blockflöte und werden von der langjährigen Musikpädagogin Gudrun Andres unterrichtet.

Zehn Schüler schickt die Uckermärkische Musik- und Kunstschule Friedrich Wilhelm von Redern ins Rennen. In diesen Tagen laufen noch die Generalproben. Die zehnjährige Lenya König hat ihren großen Auftritt am Klavier. Bei den Schlagzeugern Charlie Wegner, Anton Maier, Theresa Urban und Jonathan Zimmermann rechnet sich die Schule gute Chancen aus. Einige von ihnen haben schon mehrfach am Wettbewerb teilgenommen.

"Wirklich schon routiniert" seien auch die Gesangsschüler Clara Mehnert und Nina Wilke. Und an der Violine sind Judith und Flora von Recklinghausen sowie Ella Springer zu erleben.

Die Uckermärkischen Musik- und Kunstschule von Redern nimmt seit 2005 an "Jugend musiziert" teil. "Wir hoffen, dass unsere Schüler in Prenzlau bestehen", sagt Leiterin Dorothea Janowski. In den vergangenen Wochen und Monaten liegt harte Arbeit hinter ihnen. Während der Ferien wurden Stücke geprobt. "Man muss an dieser Stelle auch den Eltern und den Lehrern danken, die hier helfen", so Dorothea Janowski.

Insgesamt sieben Schützlinge schickt die Kreismusikschule zum Jugendausscheid. Bei Drums und Fagott rechnet sich Leiter Jürgen Bischof sehr hohe Chancen aus. "Ich wäre enttäuscht, wenn hier keine Landesdelegierung herauskäme." Gute Ergebnisse seien auch bei den Klavierspielern zu erwarten. "Der Wettbewerb soll ja auch ein Experimentierfeld sein, deshalb schauen wir genau hin."

Großer Organisationsaufwand

Für die Kreismusikschule ist die Ausrichtung des Regionalwettbewerbs mit einem riesigen Berg Arbeit und Organisationsaufwand verbunden. Es müssen Räume, Unterkünfte, Blumen und Preise besorgt werden. Die Jury will versorgt sein. Es gibt einen extra Empfang für die Juroren. Jeden Abend findet die Übergabe der Urkunden in den jeweiligen Kategorien statt. "Es ist uns aber wichtig, dass die Wettbewerbe in der Uckermark stattfinden und unsere Schüler nicht jedes mal soweit in andere Regionen fahren müssen", sagt Jürgen Bischof.