Bernau Im Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns und Völkermordes wird der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Péter Vida gemeinsam mit dem Bürgermeister André Stahl am Montag, 27. Januar, um 11 Uhr am Ehrenmal am Bahnhof einen Kranz niederlegen. Die Gedenkveranstaltung des Ortsbeirats Schönow findet bereits um 10 Uhr am Ehrenmal an der Kirche in Schönow statt.

Alle Bernauer sind eingeladen, an den Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. Im Jahr 1996 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit, "in dem vor allem solche Menschen litten, die der Nationalsozialismus planmäßig ermordete oder noch vernichten wollte". Wichtig sei es, heißt es in der Proklamation weiter, "nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Form der Wiederholung entgegenwirken".