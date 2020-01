Jens Sell

Strausberg (MOZ) Regelmäßige Wettkämpfe für Skatfreunde werden in Strausberg, Waldsieversdorf und Müncheberg organisiert.

Der Organisator der Strausberger Skatturniere, Siegfried Weber, hat für das Skatjahr 2019 eine positive Bilanz gezogen: "Für uns Organisatoren des Preisskats ,Zur Alten Stadtmauer’ war die Spielserie auch im zwölften Jahr ihres Bestehens ein voller Erfolg." Sieger der Jahreswertung wurde Werner Posener aus Müncheberg. Auf dem zweiten Platz folgt Harry Nawrotzky aus Strausberg, mit 84 Jahren auch der älteste Teilnehmer der Skatturniere. Insgesamt nahmen 60 Skatspieler aus Strausberg und der Oderregion an den Turnieren teil.

Für das neue Skatjahr kündigt Siegfried Weber einige attraktive Veranstaltungen in und um Straus­berg an: Die neue Serie in der Pension "Zur Alten Stadtmauer" startet am 18. Januar und setzt sich dann zu jedem dritten Sonnabend im Monat fort. Jeweils um 13.30 Uhr beginnen diese Turniere. An gleicher Stelle treffen sich die Skatfreunde an jedem zweiten Dienstag im Monat um 18 Uhr zum Turnier von Jürgen Haushahn, informiert Weber.

Weitere regelmäßige Preisskate mit Tages- und Jahreswertung finden jeden vierten Sonntag im Monat um 14 Uhr im Sportlerheim Müncheberg statt. Die werden vom Skatfreund Lothar Kutzke vorbereitet. An jedem vierten Freitag im Monat heißt es in Waldsieversdorf im Café Tilia um 14 Uhr "Gut Blatt". Der erfolgreiche Skatfreund Helmut Ruebensam kümmert sich dort um die Organisation. "Neue Skatfreunde sind uns stets willkommen", betont Siegfried Weber.