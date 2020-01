Manuela Bohm

Milow (MOZ) Wenn das Naturparkzentrum in Milow am 23. Januar zu Beobachtungen des Sternenhimmels einlädt, wird der Mond wohl nicht stören. Denn am 24. Januar ist Neumond. Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr mit einem Vortrag zu Himmelsphänomenen. Dabei erfahren die Teilnehmer Informatives über die Himmelskörper, die am Nachthimmel zu sehen sein werden oder über interessante Themen der Astronomie. Bei klaren Wetter findet im Anschluss die Beobachtung des Nachthimmels statt. Das Naturparkzentrum bittet um Anmeldung zur Veranstaltung unter 03386/211227 oder per E-Mail an npz@nabu-westhavelland.de.