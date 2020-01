Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Tschüss, Altenpfleger und Krankenpfleger – willkommen, Pflegefachmann! Um dem akuten Personalmangel in der Alten- und Krankenpflege entgegenzuwirken, wird seit diesem Jahr bundesweit das neue Pflegeberufsgesetz umgesetzt. Damit wird die Ausbildung gehörig umgekrempelt. Universeller soll sie sein, denn die Auszubildenden werden in weiterhin drei Jahren auf alle pflegerischen Arbeitsbereiche vorbereitet. So soll die Attraktivität der Pflegeberufe verbessert werden.

"Mach Karriere als Mensch!" Unter diesem Motto hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey eine bundesweite Informations- und Öffentlichkeitskampagne zu der neuen Pflegeausbildung gestartet. "Für mich ist klar: Wer eine Ausbildung in der Pflege beginnt, ergreift einen Beruf mit Perspektive. Denn Pflegeprofis werden in Deutschland dringender gebraucht als je zuvor", wird sie auf der Kampagnenseite www.pflegeausbildung.net zitiert.

Doch die neue Berufsbezeichnung und die Inhalte der Ausbildung sind vielen offensichtlich noch gar nicht bekannt. Diese Erfahrung hat zumindest Jacqueline Böttcher, die Geschäftsführerin der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt, gemacht. Erst kürzlich sei sie auf einer Messe nach dem Beruf des Krankenpflegers gefragt worden. Als sie meinte: Die gebe es so nicht mehr, wurde sie verdattert angeschaut.

Nichtsdestotrotz, die Schule für Pflege- und Gesundheitsberufe möchte im April mit einem Ausbildungskurs für Pflegefachmänner und -frauen beginnen. 22 Schüler werden mindestens benötigt, um eine Klasse eröffnen zu können. Noch ist dieses Ziel nicht erreicht. "Viele Einrichtungen warten offenbar ab, wie das alles anläuft", vermutet Jacqueline Böttcher. Mit Einrichtungen meint sie unter anderem Krankenhäuser, Altenheime und Pflegedienste, bei denen sich Schulabgänger bewerben und im besten Fall einen Ausbildungsplatz bekommen. Dort läuft die Praxis, in der Schule an der Poststraße in Eisenhüttenstadt die Theorie. Mit 70 bis 80 dieser Einrichtungen arbeitet die Gesundheitsschule zusammen – landesweit. Manche hätten bereits signalisiert, dass sie mit der Ausbildung erst im Oktober beginnen wollen.

Doch Jacqueline Böttcher hofft noch immer, dass sich bis 20. Februar ausreichend Azubis finden. Ansonsten gehe es auch an der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe erst im Oktober mit der Ausbildung zur Pflegefachfrau, zum Pflegefachmann los, sagt sie. Dann wahrscheinlich mit drei Klassen – was bei einem neuen Ausbildungsgang wesentlich komplizierter wäre als mit einem Kurs zu starten und erste Erfahrungen zu sammeln, lässt die Leiterin der Schule durchblicken.

Sie selbst kann dem neuen Beruf einige Vorzüge abgewinnen. "Man konzentriert sich dann wirklich wieder mehr auf die Pflege", sagt sie und fügt hinzu, dass Absolventen sich dann überall in Europa bewerben könnten. Mit dem Beruf des Kranken- oder Altenpflegers hingegen sei das nicht so leicht. Sie findet es aber auch gut, dass alle Azubis in der dreijährigen Ausbildungszeit die Pflege von Kranken, Alten und Kindern erlernen. "Da lernt jeder, was einem liegt und was nicht."

Mehr als Pflegefachkräfte

Im dritten Lehrjahr können sich die künftigen Pflegefachkräfte dann entscheiden, ob sie die generalistische Pflegeausbildung machen, also die zum Gesundheits- und Krankenpfleger, oder ob sie sich auf die Bereiche Altenpflege oder Kinderkrankenpflege spezialisieren möchten.

An der Schule in Eisenhüttenstadt werden aber auch künftig nicht nur Pflegefachkräfte ausgebildet – selbst wenn diese mit 220 bereits jetzt den größten Anteil der etwa 380 Schüler ausmachen. Es gibt noch die Ausbildungsgänge Physiotherapie, Medizinisch-technische Laborassistenz (MTA) sowie Pharmazeutisch-technische Laborassistenz (PTA). Elf bis zwölf Nationen lernen derzeit an der Poststraße. Zudem wird die berufspädagogische Fortbildung "Praxisanleiter in der Pflege" angeboten.