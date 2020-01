Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Görlsdorfs Jugendwehr hat einen Transporter bekommen. Das Land und die Feuerwehrgesellschaft machen es möglich.

Zum 85 Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Görlsdorf im Juni letzten Jahres hatte der Ortswehrführer einen großen Wunsch: ein Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr, um mobiler zu werden. Wenn die Mädchen und Jungen an Übungstagen oder Wettbewerben mit dem Einsatzfahrzeug unterwegs waren, stand es im Ernstfall nicht zur Verfügung. Die Jugendfeuerwehr darf noch nicht zu Einsätzen fahren. So musste man schnellstens ins Depot zurückkehren und verlor wertvolle Zeit. Damit ist jetzt Schluss. Am Mittwoch wurde der Jugendfeuerwehr ein Transporter übergeben, der in Görlsdorf stationiert ist.

Medienboard hängt schon

Es ist nicht die einzige Errungenschaft für den Angermünder Feuerwehrnachwuchs, über die man sich auch dank des Engagements des Kreisfeuerwehrverbandes, der Angermünder Feuerwehrgesellschaft, der Stadt und des Landkreises freuen kann. Deshalb waren bei der Fahrzeugübergabe neben der Angermünder Wehr- und Vereinsführung auch Bürgermeister Frederik Bewer und der Vorsitzende des Uckermärkischen Feuerwehrverbandes Angermünde, Lutz Timm, dabei. Auch der Feuerwehrunterricht der Ehm Welk Oberschule, der letztlich der Nachwuchsgewinnung dient, wurde unterstützt. 3634 Euro gab es für die Schutzbekleidung von 15 Jugendlichen. Dazu gehören Helm, Stiefel, Jacke, Hose und Handschuhe. Auch ein Medienboard, eine interaktive Tafel, für mehr als 9000 Euro ist bereits installiert. In beiden Fällen fördert das Land 80 Prozent der Kosten und die restlichen 20 Prozent der Landkreis Uckermark.

Das Transportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr ist ein Gebrauchtwagen. Es stand bisher bei der Templiner Stadtverwaltung im Dienst und hat knapp 50 000 Kilometer auf dem Tacho. Die Kosten von 23 000 Euro werden zu 60 Prozent aus Fördermitteln des Landes gedeckt. Den Eigenanteil von 40 Prozent übernimmt die Angermünder Feuerwehrgesellschaft. Das Fahrzeug hat allerdings kein Sondersignal. Es darf auch in den nächsten acht Jahren keines installiert werden. Das mache nichts. Die Jugendwehr erreiche mit dem Mannschaftstransporter auch so ihr Ziel, sagen die Brandschützer. Acht Leute können darin mitgenommen werden. Das Fahrzeug kann auch von anderen Jugendgruppen genutzt werden.

Die Görlsdorfer Jugendfeuerwehr hat sich Anfang 2018 neu gegründet. Das war vor allem der Einsatzbereitschaft von Anja Behnke zu verdanken. Zwei ihrer Söhne waren in der Feuerwehr. Auch ihr Mann Riccardo trägt die blaue Uniform. Sie übernahm den Posten als Jugendwartin. Seitdem gibt es eine kontinuierliche Nachwuchsarbeit. Das freut auch Bürgermeister Frederik Bewer. Er dankte Familie Behnke, dass sie sich in ihrer Freizeit um die Jugend kümmert und begeistert. "Schön, dass es möglich wurde, dass man nicht immer mit Privatfahrzeugen fahren muss. Das Fahrzeug ist auch ein Symbol für die Außenwirkung und fördert das Gemeinschaftssymbol", meint der Bürgermeister. Er versprach, im Frühjahr nach Görlsdorf zu kommen, um eine Runde mit dem Auto zu drehen.

Löschfahrzeug erwartet

Das Auto kann man noch viele Jahre fahren, erklärte Stadtbrandmeister Jürgen Duckert. "Wir haben bisher gute Erfahrungen mit Gebrauchten gemacht." Die Angermünder Feuerwehr hofft nun, dass das Löschfahrzeug, das schon für 2019 geplant und in den diesjährigen Haushalt übertragen wurde, kommt.

Parallel zu den Förderanträgen für den Feuerwehrunterricht wurde auch ein Fördermittelantrag für die Ausrüstung der Jugendfeuerwehren des Löschzuges 1 gestellt. Für die Gesamtsumme von 2500 Euro wurden Bekleidung und Feuerwehrrucksäcke gekauft.