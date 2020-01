Winter-Fitness mit Kennenlern-Charakter und dabei was Gutes tun. Dem Aufruf, die Wiese an der Kölner Straße in Falkensee von Unrat zu befreien, folgten rund 70 Falkenseer. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Falkensee "Ach, das war so schön mit den Schafen", sagt eine der beiden Frauen, die an diesem Morgen mit Handschuhen, Greifzange und Müllsack über die feuchte Wiese an der Kölner Straße stapfen. Im Herbst hatte Schäfer Olaf Kolecki eine Schafherde auf die Wiese an der Kölner Straße gebracht (BRAWO berichtete). Ende letzten Jahres hatte Kolecki die Schäfchen wieder abgeholt.

Die Schafe, Skudden um genau zu sein, hatten sich nicht lange bitten lassen, sie grasten und mampften, verteilten dabei ganz nebenbei Pollen und Samen, lockerten mit den Hufen die Erde und ab und an ließen sie hinterrücks etwas Dünger fallen. So wurde aus der zugewucherten Grünfläche wieder eine in weiten Teilen überschaubare Grasfläche. Einige kahle Sträucher und die vertrockneten Überbleibsel der Goldruten stehen noch. Die sind selbst für Skudden nichts, die sonst mit Hingabe und Geduld fast alles knabbern, was Photosynthese betreibt.

Der Fleiß der vierbeinigen Landschaftspfleger brachte aber auch etwas anderes an den Tag. Etwas, was die beiden Frauen, wie auch etwa 70 weitere Falkenseer, zu einem morgendlichen Winterspaziergang mit Nachbarschaftstreff animierte. Müll, Plastiktüten, sowie große und kleine Flaschen, von denen so manche noch aus der Zeit vor dem Flaschenpfand stammte. Dazu Autoreifen und Altmetall, mal mehr, mal weniger identifizierbar und Plastikteilchen in allen erdenklichen Größen.

Auch Schäfer Kolecki blieb nicht verborgen, was da ans Tageslicht kam. Er erzählte von der Wiese, dem Müll und seiner Auffassung, dass diese Wiese doch Besseres verdient hätte. Er sammelte Gleichgesinnte um sich, die zu der Aktion aufriefen, gemeinsam die Wiese aufräumen und anschließend zusammen grillen. Neben Kolecki waren das: Annette Heller (CDU), Kathleen Kunath (Begegnung in Falkensee), Anne von Fircks (B’90/Die Grünen), Yvonne Scherzer (Lokale Agenda 21, AG Umwelt), Werner Kübler (Urknall e.V.), Ilona Bubeck (Regenbogencafé Falkensee), Harald Petzold, Günter Wallbaum (SPD) und die Mitglieder des Jugendforums Falkensee.

Rund 70 freiwillige Helfer beteiligten sich an der Sauber-mach-Aktion, unter ihnen viele Anwohner der Kölner, Mainzer und Solinger Straße. Einige waren schon sehr früh vor Ort. Die Stadt hatte die Müllsäcke, Handschuhe und 45 Greifzangen zur Verfügung gestellt. Die Greifzangen waren schnell vergriffen. Die Frühaufsteher fanden auch noch ordentlich Unrat, ohne weit laufen zu müssen. Dabei fielen die Büsche am Wiesenrand als besonders ergiebig auf. Für jene, die etwas später kamen, zeigte sich, nur der frühe Vogel findet das Plastik in unmittelbarer Nähe. Machte nichts, man zog einfach die Kreise etwas weiter, bis zur Brücke der L20 und fand darunter eine wüste Ansammlung an Müll, von einfach mal aus dem Auto geworfene Verpackungen bis zu mutwillig entsorgten Müllbergen. Einiges davon lag bereits so lange dort, dass es überwuchert und Teil des Wurzelwerkes geworden war. Mühsame Befreiungsaktionen waren hier nötig. An anderer Stelle wurde ein LKW-Reifen gefunden. Auch er war schon auf dem Weg, sich ins Erdreich abzusetzen. Hier brauchte es dann schon mehr als nur eine Greifzange.

Was bei vielen der fleißigen Müllsammler auf Unverständnis stieß, ist der Fund unzähliger Plastiksäcke, mit denen die Hinterlassenschaft von Bello und Waldi eingesammelt wurden. Kothaufen verrotten in Plastiktüten keineswegs besser und von der Kunststoffverpackung selbst ganz zu schweigen. Warum also Hundehalter den Kot eintüten und die Tüte dann in der Natur entsorgen, bleibt schleierhaft.

Kolecki schaut sich um und lächelt. Inzwischen liegt der Duft von frisch Gegrillten über der Wiese. Der Schäfer spendiert den fleißigen Helfern gegrillte Ziegenwürstchen. "Ich bin richtig begeistert", sagt er mit diesem Blick, der genau dies bestätigt. Am Ende der Aktion werden etwa zwei Kubikmeter Unrat am Straßenrand auf die Entsorgung warten.

Ob Kolecki an der Stelle wieder mit seinen Schafen für die Landschaftspflege eingesetzt wird, ist noch nicht klar. Die Anwohner der Wiesen, die sich beim Müllsammeln beteiligten, wären dafür. "Das war soooooo schön", sagt eine andere Frau, deren Kinder am liebsten jeden Tag die Schafe besucht hätten, wie sie erzählt. Aufräumen gehe aber auch ohne Schafe, befindet Kathleen Kunath. "Es ist ja schon gute, alte Tradition, dass die Falkenseer zusammen ihre Stadt aufräumen", sagt sie. Und damit die Tradition erhalten bleibt, kündigt sie die nächste Aufräumaktion für den 21. März schon mal an. Da könnte dann der Falkenhagener See rausgeputzt werden, sagt sie.