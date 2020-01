René Wernitz

Brandenburg/Premnitz (MOZ) CO2-Einsparung sei für die Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co KG (StWB) eine der wichtigsten Komponenten im Transformationsprozess hin zu einem nachhaltig agierenden Energiedienstleister, wie das Unternehmen erklärt. Nach der bereits im April 2018 erfolgten Umstellung der Stromversorgung auf Erneuerbare Energien beabsichtigt StWB nun, auch die CO2-Emission aus der Erzeugung der Wärme für die Stadt Brandenburg drastisch zu reduzieren. Diese werde bislang in einem erdgasbetriebenen Heizkraftwerk gewonnen, wie erklärt wird.

Unterschiedliche Varianten seien unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht worden. Neben der CO2-Einsparung seien unter anderem auch Aspekte der Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit der Wärme sowie Wertschöpfung in der Region relevant gewesen. "Im Ergebnis erwies sich die Variante, die Abwärme aus der Thermischen Abfallverwertungsanlage Premnitz über eine Leitung nach Brandenburg zu transportieren, ganz eindeutig als die Beste. Allein das Potenzial der CO2-Vermeidung liegt bei bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr" , so die StWB-Kerninfo zum Projekt.

Der Bau der nun geplanten Fernwärmetransportleitung Premnitz-Brandenburg an der Havel werde aus Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Landes Brandenburg gefördert. In drei öffentlichen Veranstaltungen möchte StWB das Projekt vorstellen und allen Betroffenen und Interessierten die Möglichkeit geben, sich ein Bild vom Planungsstand zu machen.

Am 20. Januar wird im Speisesaal der Oberschule Premnitz informiert, am 21. Januar in der "Werft" am Havelufer in Brandenburg an der Havel sowie am 22. Januar im Amt Beetzsee, das sich in der Chausseestraße 33 b in Brielow befindet.