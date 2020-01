René Wernitz

Berlin/Havelland (MOZ) Havelland ist nicht gleich Havelland: Das zeigt sich erneut während der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin, wo der Tourismusverband bis zum 26. Januar nicht etwa den Landkreis, sondern die Reiseregion Havelland am eigenen Stand bewirbt. Zu dieser gehören auch mittelmärkische Kommunen wie Kloster Lehnin und Werder/Havel sowie die Stadt Brandenburg. Derweil ist der IGW-Havelland-Tag an diesem Sonntag ausschließlich eine Werbeaktion für den Landkreis.

Das zweistündige HVL-Bühnenprogramm in der Brandenburghalle beginnt um 15.30 Uhr. Ganz groß raus kommt dabei der MAFZ-Erlebnispark in Paaren-Glien. Denn dieser ist bekannt für seine jährlichen Großveranstaltungen mit überregionalem Publikum. Nicht nur die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (Brala), deren 30. Auflage im Mai ansteht, lockt tausende Menschen, sondern auch das Havelländer Erntefest. Jährlich wechselnd wird dort eine Kommune des Landkreises in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, diesmal die Gemeinde Dallgow-Döberitz. Im Vorjahr war es die Stadt Premnitz. Die Bürgermeister beider Orte agieren am Sonntag mit auf der Bühne. Ebenso wird die aus Premnitz stammende Havelländer Erntekönigin, Lea Worf, erwartet. Dieses Repräsentantinnenamt war bis vor wenigen Jahren auf die Reiseregion zugeschnitten, zuständig der Tourismusverband. Nunmehr stehen die Ernteköniginnen in Diensten des Kreisbauernverbands.

Für kulturelle Unterhaltung sorgen am Sonntag waschechte Havelländer. Darunter der gebürtige Rathenower Joe Carpenter. Aus der Kreisstadt geben sich auch Vertreter des Optikparks auf der Bühne die Ehre. Schließlich sollen möglichst viele IGW-Gäste in der am 18. April beginnenden Besuchssaison den weiteren Weg in den Westen des Landkreises finden.