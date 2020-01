Roland Becker

Velten (MOZ) Wächst Velten in diesem Tempo weiter, kann die Ofenstadt in zwei Jahren die Marke von 13 000 Einwohnern knacken. Zum 31. Dezember 2019 lebten in der Stadt 12 601 Menschen. Das sind rund 350 mehr als vor zwei Jahren und 240 mehr als vor Jahresfrist. Zum Vergleich: 2008 hatte Velten gerade einmal 11 575 Einwohner. Seither ist in der Ofenstadt der Trend nach oben ungebrochen. Zählt man die Zahl der Zweitwohnsitze hinzu, kommt Velten auf 12 525 Einwohner

Allerdings schafft Velten diesen Zuwachs nicht aus eigener Kraft. Die Zahl der Geburten verharrte auch 2019 auf niedrigem Niveau: 95 Babys kamen zur Welt, aber 137 Veltener wurden zu Grabe getragen.

Mit 1 054 Menschen, die nach Velten zogen, wurde ein neuer Rekord erreicht. Zumindest seit 2006 ist ein solch hoher Wert noch nie erreicht worden. 769 Einwohner kehrten der Ofenstadt den Rücken, ein Wert, der im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre liegt. 477 Veltener suchten sich innerhalb der Stadt neue vier Wände.

Die Lust zu heiraten, hat im vergangenen Jahr deutlich abgenommen. Nur 90 Eheschließungen wurden registriert. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2016 gaben sich 108 Paare das Ja-Wort.

Stetig nach oben geht auch die Zahl der Menschen in Velten, die ausländische Wurzeln haben. Zum Jahresende 2019 waren dies 762 Menschen. Gegenüber 2018 ist das eine Zunahme von 114 Personen. Noch vor zehn Jahren waren es weniger als 200 gewesen, die, aus dem Ausland kommend, Velten als Wohnort gewählt hatten. Die Ausländerquote beträgt sechs Prozent und liegt damit über der in Brandenburg (4,7 Prozent), aber unter der im Bundesdurchscnitt (12,1 Prozent).