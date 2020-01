Vandalismus an Pkws in Bad Belzig

Bad Belzig Zeugen beobachteten ein Mann, wie er an einem Fahrzeug eine Seitenscheibe einschlug. Daraufhin wurde der Mann angesprochen und flüchtete. Die sofort gerufenen Polizeibeamten entdeckten sieben weitere beschädigte und durchsuchte Fahrzeuge. Zivil eingesetzte Beamte konnten nach längerer Zeit einen möglichen Tatverdächtigen feststellen. Um die Sachlage zu klären, wurde dieser mit zum Polizeirevier nach Bad Belzig genommen. Eine eindeutige Zuordnung der festgestellten Person zu den Taten gelang vorerst nicht. Die intensive Spurensicherung an den Fahrzeugen und an der Person wird zeigen, ob der Mann in Zusammenhang mit den Taten zu bringen ist oder nicht.

Die am Vortag beschädigten PKW am Bahnhof werden in die Ermittlungen einbezogen, da ein Tatzusammenhang nicht gänzlich auszuschließen ist.