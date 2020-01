Boris Kruse

Berlin (MOZ) Moritz Baumgärtner (35) rückt sich den Schlagzeughocker zurecht, schnappt sich die Sticks und überprüft mit tastenden Griffen den Sitz der Becken.

Jetzt ist es an ihm, eine Ansage zu machen. Ein paar förmliche Worte zum Auftakt, eine Begrüßung, so etwas in der Art. Der Star des Abends reibt sich sachte an der Schläfe und verstolpert den feierlichen Moment nonchalant mit ein paar tastenden Bemerkungen über den Anlass, über alte und neue Stücke und seine Begleiter. Saxofonist Christian Weidner und Kontrabassist Andreas Lang stehen daneben und beugen sich über ihre Instrumente. Dann legt das Trio auch schon los. So, als gäbe es keine Außenwelt mehr.

"Artist in Residence", das ist ein großes Wort. Der eher unprätentiös auftretende Moritz Baumgärtner füllt diese Rolle derzeit im ZigZag Jazzclub in Berlin-Friedenau einen Monat lang aus. Seit Anfang Januar und bis Ende April stehen dort an jedem Montag insgesamt vier solcher Künstler auf der Bühne, die zu den Innovatoren der deutschen Jazzszene gehören. "Inside" lautet das Motto der Reihe. Alte Hasen sind ebenso darunter wie junge Wilde – so der gebürtige Züricher Moritz Baumgärtner, der am ersten Montag des Jahres auf dem Schlagzeughocker Platz nimmt. Und der mit seinen Begleitern als Weidner Lang Baumgärtner übrigens ein furioses Konzert gibt. Am Ende singen einige Zuschauer sogar eine Melodielinie von Saxofonist Christian Weidner mit.

Je einen Monat lang dürfen sich die "Artists in Residence" in dem kuscheligen Club in Friedenau austoben. "Es ist erwünscht, dass sie mit einigen festen Formationen kommen", sagt Jacobien Vlasman (50) nach dem Konzert. Die Sängerin hat die Reihe ins Leben gerufen. "Ich will den Musikern aber auch die Möglichkeit bieten, neue Dinge auszuprobieren." Mal als Bandleader, mal als Sideman, mit der gesamten Bandbreite ihres Schaffens. Moritz Baumgärtner etwa war am zweiten Montag mit dem Progressive-Rock- und Experimental-Trio Melt zu hören, und am nächsten Montag (20.1.) kommt er in der Rolle des Begleiters mit dem Richard Koch Quartett.

Im Februar übernimmt der Gitarrist Ronny Graupe, geboren 1979 im damaligen Karl-Marx-Stadt, den Staffelstab von Moritz Baumgärtner. Im März folgt der Saxofonist Gebhard Ullmann (62). Und zum Abschluss der ersten Staffel im April gestaltet der Berliner Pianist Alexander von Schlippenbach (81), eine Art Übervater der deutschen Free-Jazz-Szene, vier Konzerte.

Ein forderndes Programm also. Auf Soul und Swing stehe das Friedenauer Publikum gewohnterweise, beobachtet Jacobien Vlasman. Mit der Reihe "Inside" wagt sie sich da schon weit hinaus auf musikalisch abenteuerliches Terrain. "Avantgarde und Experimental" sei das Konzept der Reihe, so die Programmmacherin. Vlasman ist selbst eine gestandene Bühnenkünstlerin, stilistisch kaum einzugrenzen, mit einer Offenheit für Free Jazz und Experimentelles. Sie hat als Vokalkünstlerin mehrere Soloalben veröffentlicht und ist mit unterschiedlichen Ensembles wie Bauhauskapellentraum, einem Quintett mit der Saxofonistin Angelika Niescier und einem eigenen Oktett namens Jaco Says Yes unterwegs. Als Netzwerkerin und Veranstalterin ist sie zudem seit Jahren hinter den Kulissen tätig. Geboren in Amsterdam und aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, ist sie 1993 nach Berlin gekommen, "für die Musik": "Ich war hungrig nach Kultur. Und ich wollte endlich mal richtigen Gesangsunterricht nehmen."

Dennoch schloss sie zunächst ein Germanistikstudium ab, bevor sie es wagte, sich beruflich komplett der Musik zu widmen. Mit Jazz-Schwergewichten wie der Pianistin Julia Hülsmann und dem Klarinettisten Rudi Mahall hat sie im Laufe der Jahre zusammengearbeitet, hat Workshops bei den Gitarristen Kurt Rosenwinkel und Wolfgang Muthspiel, bei der Sängerin Maria Joao und anderen belegt. Ihr zweites Standbein ist heute der Gesangsunterricht.

Vom und mit dem Jazz zu leben, das ist ein Abenteuer – nicht nur künstlerisch, auch ökonomisch. Die IG Jazz Berlin – die Interessenvertretung der hiesigen Jazzer – macht sich dafür stark, dass Profimusiker pro Konzertabend eine Mindestgage von 250 Euro bekommen. Eine Forderung, die Vlasman unbedingt unterstützt. Aber: "Da kommt man mit dem herumgehenden Hut nicht hin", so die Sängerin.

Also bedarf es einer Förderung. Der Berliner Senat und die türkische Bahçesehir University unterstützen die Reihe nun finanziell. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung, sie soll nach dem Sommer beginnen. Einige "Artists in Residence" sind schon gebucht: die japanische Pianistin Aki Takase und der US-amerikanische Schlagzeuger Jim Black.

