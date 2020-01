Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Beim Busverkehr ging nichts mehr, kilometerlange Staus zogen sich durch Neuruppin: Ein Unfall hat am Freitagmorgen für erhebliche Verkehrseinschränkungen in der Stadt gesorgt.

Zwei Autos waren gegen 5.57 Uhr in Treskow an der Kreuzung der Fehrbelliner mit der Erich-Dieckhoff-Straße zusammengestoßen. Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs hat ein 59-Jähriger vermutlich die Vorfahrt des Wagens einer 24-Jährigen nicht beachtet. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Rettungswagen und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Kreuzung war voll gesperrt. "Dadurch war auch der Busverkehr nur eingeschränkt möglich", so Röhrs. Autos wurden durchs nahe Wohngebiet umgeleitet.

Beide Unfallbeteiligte kamen ins Krankenhaus. Der 59-Jährige konnte kurze Zeit später wieder entlassen werden. Die 24-Jährige muss noch behandelt werden. Seit 6.54 Uhr ist die Straße einseitig wieder befahrbar. Polizeibeamte regeln aber noch immer den Verkehr.