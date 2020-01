Simone Weber

Rathenow/Premnitz Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Deutschland feierte Ende 2019 ihr 100-jähriges Bestehen. Der Rathenower AWO-Ortsverband steuerte zum Jubiläum eine originelle Aktion bei. Ein mehr als 100 Meter langer, aus Teilstücken bestehender Schal wurde gestrickt, die Einzelteile versteigert. Den Erlös von 256,38 Euro reichte Gerlinde Frei, Leiterin der AWO-Begegnungsstätte, nun an den Ketchup-Club der Premnitzer Dachsberg-Grundschule weiter.

Im März 2018 initiierte die AWO an dieser Bildungseinrichtung den "Ketchup-Club", der den Grundschülern täglich kostenloses Frühstück anbietet. Zur ersten großen Pause, ab 9.20 Uhr, kommen die Kinder zum Essen in den Speisesaal neben dem Schulgebäude. "Wir versorgen jeden Tag 120 bis 130 der insgesamt rund 350 Schüler", so Ramona Staedler, die mit Kollegin Annett Schröder zuvor schon die Lebensmittel eingekauft und das Frühstück vorbereitet hat. "Das Frühstück ist abwechslungsreich und reicht von herzhaft belegten Brötchen und Broten mit Eiern, Käse, Wurst und Fisch über süße Varianten mit Konfitüre oder Frühstückscerealien und Joghurt." Zusätzlich werden Getränke angeboten. Für ein Komplettfrühstück rechnen beide Frauen mit bis zu einem Euro pro Schüler. Das Projekt wird vom AWO-Bezirksverband Potsdam, aus Mitteln der Stadt Premnitz und durch Spenden finanziert. Gerlinde Frei hat bereits eine neue Idee für eine Spendenaktion: "Wir wollen Mützen für Kinder stricken. Dazu werde ich erneut die Frauen unseres Sockies-Strickliesel-Clubs in der AWO-Begegnungsstätte Am Körgraben aktivieren." Freitags treffen sich dort in der Regel sechs Frauen, jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr. Nach einem Aufruf über die Zeitung beteiligten sich an der Schal-Aktion von April bis Oktober 2019 insgesamt 18 Frauen. So kam, aus jeweils Zwei-Meter-Teilstücken zusammengeknotet, ein 107 Meter langer Schal zusammen. Nach der Versteigerung blieben nur 18 Stück übrig.