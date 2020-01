Brandenburg an der Havel

Brandenburg Die Vicco-von-Bülow-Stiftung vergibt auch in diesem Jahr das Loriot-Stipendium an begabte und fleißige Musikschüler. Dabei werden bevorzugt Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien berücksichtigt, die Hartz IV-Bezieher oder Inhaber eines Familienpasses sind, bzw. Familien, die über ein ähnlich geringes Einkommen verfügen und das nachweisen können. Darüber hinaus bittet die Vicco-von-Bülow bei Bewerbungen um den Nachweis, ob Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beantragt wurden oder bereits in Anspruch genommen werden.

Die Anträge können formlos bis zum 15. Februar an folgende Adresse gerichtet werden:

Vicco-von-Bülow-Stiftung

GutsMuthsstraße 16

14770 Brandenburg

Beizufügen sind Kopien der Hart IV-Bescheide/Einkommensnachweise sowie der Gebührenbescheide bzw. der gültigen Ausbildungsverträge der Musikschulen aus denen die Höhe der zu zahlenden Gebühren ersichtlich ist. Später eingehende Anträge können leider nicht berücksichtigt werden.

Mehr Infos: 03381/301564.