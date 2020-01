OGA

Marwitz (MOZ) Erhebliche Probleme mit einer Autofahrerin hatte der Rettungsdienst bereits am Dienstagnachmittag bei einer Einsatzfahrt in Marwitz.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Besatzung des Rettungswagens am Dienstag gegen 14.45 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn im Notfalleinsatz, als sie von einer Golf-Fahrerin massiv behindert worden sei. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Rettungswagens auf einer Strecke von einigen hundert Metern mehrfach versucht, die Frau zu überholen, musste dann aber immer wieder stark abbremsen, weil die Golf-Fahrerin den Rettungswagen nicht nur ignorierte, sondern sogar Gas gab, um den Notdienst am Überholen zu hindern. Die Besatzung musste einmal sogar stark abbremsen, um nichtgegen einen im Gegenverkehr anhaltenden Lkw zu prallen.

Die Polizei, der der Sachverhalt erst am Mittwoch bekannt wurde, ermittelt gegen die Autofahrerin nun wegen Nötigung im Straßenverkehr.