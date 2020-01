BRAWO

Brandenburg Die Schüler der 12. Klassen des Kurses Darstellendes Spiel" des Bertolt-Brecht-Gymnasiums laden am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr zur Aufführung des Stücks "Ernst L. - ein vergessenes Kind" in die Aula der Schule ein

Die Schüler haben sich vorab auf eigenen Wunsch mit dem Thema "Euthanasie" beschäftigt und daraufhin die Umsetzung des Stoffes des Romans "Nebel im August" von Robert Domes selbst in die Hand nehmen. "Die Stadt Brandenburg hat in Bezug auf das Thema ‚Euthanasie’ eine traurige Vergangenheit. Nach einem Besuch in der Gedenkstätte am Nicolaiplatz stand der Wunsch der Schüler und Schülerinnen fest, sich diesem Thema zu widmen", berichtet Kursleiterin Heike Schade.

Die Zuschauer erwartet eine leere Arenabühne. Jeder der Spieler nimmt dabei einmal die Rolle des Ernst L., Sohn von Jenischen, fahrenden Händlern bzw. Zigeunern ein.