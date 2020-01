Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Deyar Ameen hat sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt. In der Lehnitzstraße eröffnete der aus dem Irak stammende Kurde am Mittwoch seinen Friseursalon. Barber Shop King heißt der Laden, der zunächst nur Männer empfängt. Kopf- und Barthaar werden gestutzt und gepflegt, im Angebot sind auch Nasen- und Ohrenrasuren. "Wir wollen künftig aber auch Damen frisieren", verspricht er. Dafür werde ein zweiter Raum aber noch hergerichtet.

Deyar Ameen lebt schon 24 Jahren in Deutschland und seit 2012 in Oranienburg. Seit 2015 betreibt er bereits den Spätkauf in der Havelstraße. Die Idee vom Friseurladen habe ihn schon lange umgetrieben. "Damals gab es so etwas noch nicht in Oranienburg", sagt der 43-Jährige. Dass inzwischen zwei Barber Shops eines Konkurrenten aufgemacht haben, sei für ihn kein Problem. Selbst Innungschefin Eileen Bohm glaubt, dass Oranienburg einen weiteren Friseur verkraften könne. Allein in der Lehnitzstraße gibt es nun fünf Salons. Jeder davon würde ein anderes Publikum ansprechen, sagt sie.

Das sieht Deyar Ameen genauso. Er sei außerdem günstiger als die anderen. Deyar Ameen und seine beiden Friseure Suleiman Ahmo und Abdulatif Almfarey konnten schon am Eröffnungstag viele Kunden begrüßen. Frisiert und rasiert wird ohne Termin.

Ameens Frau Katja, bislang als Kurierdienst selbstständig, kann sich vorstellen, irgendwann im Barber Shop einzusteigen und sich um Kosmetik zu kümmern. "Vielleicht, wenn der Damensalon dabei ist", sagt sie. Doch erst mal will sie ihr eigenes Standbein behalten. Ihren Mann hat die 36-jährige Sächsin einst in der ostwestfälischen Domstadt Paderborn kennengelernt. "Wir haben damals beide dort gelebt." Später zogen sie nach Berlin. Inzwischen fühlt sich das Paar zusammen mit ihrem 15-jährigen Sohn Tobias in Oranienburg wohl. "Wir wollten es damals ruhiger haben."