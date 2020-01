Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein volles Foyer beschert der Neujahrsempfang "Gemeinsam Brücken bauen" der Linken am Mittwochabend dem Kleist Forum. Neben Vertretern der Rathausspitze – Oberbürgermeister René Wilke (Linke) diesmal stehend im Hintergrund – mischen sich vereinzelt Studenten unter die vor allem älteren Mitglieder der Partei. Viele sind gespannt, was der neue Kreisvorsitzende zu sagen hat. "Stefan ist sehr in Ordnung", findet Horst Dahlmann. Kunath sei wie der junge René Wilke, meint das 87-jährige Mitglied; er stehe mit beiden Beinen im Leben. "Junges Blut ist immer gut", sagt Frank Endler. Dem 74-Jährigen sei der junge Mann bereits positiv in Partei-Versammlungen aufgefallen.

Graue Köpfe überwiegen: Von den noch rund 240 Mitgliedern des Kreisverbands ist gut jedes vierte Mitglied 86 Jahre oder älter. Mehr als 50 Mitglieder verstarben in den vergangenen fünf Jahren. Auf der anderen Seite rückt seit langem zu wenig politischer Nachwuchs nach.

Der Tiefpunkt des vorigen Jahres für die trotz allem immer noch mitgliederstärkste Partei der Stadt war das Wahldebakel vom 1. September: Bei der Landtagswahl stürzte die Frankfurter Linke bei den Zweitstimmen auf 17,5 Prozent ab. Und: Erstmals seit 1994 gewann die Partei, die damals noch PDS hieß, nicht das Direktmandat. Jan Augustyniak, Kunaths Vorgänger, räumte im September ein: "Die Wahlen waren für uns eine bittere Niederlage." Dass die Partei bei den Wahlen vor allem viele junge Menschen nicht mehr erreichen würde, hatte sich jedoch schon im Wahlkampf angedeutet. Bei einer Wahlkampfveranstaltung saßen im Blok O einige junge Studenten vielen Rentnern gegenüber, die über flexible Arbeitsorte im Zeitalter der Digitalisierung aneinander vorbei redeten. Die Zielgruppe der arbeitenden Bevölkerung war im Coworking Space nicht wirklich vertreten.

Frischen Wind in die alten Segel der Linken soll nun Stefan Kunath bringen. "Wir machen die Frankfurter Linke zur Partei der Brückenbauer. Wir sind die Lobby für alle Frankfurterinnen und Frankfurter, die keine Lobby haben", erklärte er nach seiner Wahl zum neuen Kreisvorsitzenden auf dem Kreisparteitag im November. Der 30-Jährige wurde mit 98,6 Prozent gewählt.

"Ich bin ein Rückkehrer", beginnt Kunath seine Neujahrsrede. Nachdem die beiden Linken-Landespolitiker Sebastian Walter und Anja Mayer über Teslas Fabrikbau (Auswirkungen für Region) und über ihre Besuche in irakischen Flüchtlingslagern (Aufnahme von Geflüchteten) gesprochen haben, tritt der neue Kreisvorsitzende ans Mikrofon.

Ein "Rückkehrer" ist der junge Mann, weil er 1989 in Frankfurt geboren wurde, in Neuberesinchen aufwuchs. Und vor einem Jahr von Berlin wieder in die Oderstadt zog. "Der Irak-Krieg hat mich politisiert", sagt er in einem MOZ-Gespräch. Doch auch die "Baseballschlägerjahre" – Ausdruck von Autor Christian Bangel für rechtsradikale Gewalt in den 1990er Jahren – und die Schließung des Halbleiterwerks hätten ihn geprägt. Nach der Wende habe Frankfurt Stück für Stück seine Identität verloren, meint er. Kunath zog nach Berlin-Wedding, studierte in Potsdam, rief später mit anderen Studenten das Magazin "Ost-Journal" ins Leben. Politisch arbeitete Kunath u.a. für linke Europapolitiker. 2019 zog er in eine Platte an der Oder und wurde in die Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Will Heimatstadt verändern

"Ich finde es reizvoll, meine Heimatstadt zu verändern", sagt der Akademiker, der seine Kreisvorsitzenden-Tätigkeit als Ehrenamt ansieht; denn seine Doktorarbeit soll in diesem Jahr fertig werden. Der 30-Jährige will allen Seiten zuhören, laut gegen rechte Tendenzen und ein Lobbyist für alle sein, die sonst keine Stimme haben. Kunath sieht die Aufarbeitung der teilweise rechtsradikalen Frankfurter Vergangenheit als wichtig an – aber mit Blick nach vorn. "Yamaichi baut in Frankfurt an Smartphones und Robotern mit", sagt er mit Blick auf hiesige Zukunftstechnologien. In 2030, so Kunath, sehe er Frankfurt als "Gewinnerin einer sozial-ökologischen Wende", wo es Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen der Digitalisierung und Elektromobilität gebe – mit gleichen und gerechten Löhnen sowie Tarifverträgen.

Zum "gemeinsamen Brücken bauen" ruft Kunath am Ende auf, samt alten sowie jungen Frankfurtern – und Rückkehrern.