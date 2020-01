Christian Heinig

Bernau (MOZ) Autofahrer müssen sich ab Freitagabend wegen eines Brückenabrisses am Dreieck Pankow auf massive Einschränkungen auf der A10 einstellen. Betroffen davon sind alle Verkehrsteilnehmer, die vom Dreieck Barnim aus in Richtung Hamburg unterwegs sind. Hier gibt es eine Vollsperrung in Richtung Dreieck Pankow, in der entgegengesetzten Richtung ist es eine Teilsperrung.

Die Einschränkungen beginnen um 22 Uhr und enden Montagfrüh, 5 Uhr. Die Polizei empfiehlt dabei, die ausgeschilderten Umfahrungen über Wandlitz, Wensickendorf und Summt (B273) zu nutzen und nicht auf das Navigationsgerät im Auto zu achten.

Konkret werden folgende Umleitungen eingerichtet: Von der A10 aus Richtung Autobahndreieck Havelland geht es über die A10 Frankfurt (Oder) oder die A11 Prenzlau. Über die A114 bis zur Anschlussstelle Schönerlinder Straße geht es über die A10 Richtung Frankfurt (Oder).

Von der A10 aus Frankfurt (Oder) in Richtung Hamburg und Autobahndreieck Havelland wird der Verkehr ab dem Autobahndreieck Barnim zur A11-Anschlussstelle Wandlitz und von dort über die beschilderte Umleitungsstrecke zur A10-Anschlussstelle Mühlenbeck geleitet.

Aus Prenzlau (A11) kommend führt die Strecke über Wandlitz zur A10-Auffahrt Mühlenbeck.