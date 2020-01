Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das Ausschreibungsverfahren für Schloss Freienwalde läuft noch. Entgegen der bisherigen Äußerungen seitens des Landkreises, dass der Kreistag im Februar entscheidet, sind jetzt zuerst die Interessenten am Zug. "Die verbliebenen Bewerber sind aufgefordert, ihr Angebot bis Ende der dritten Kalenderwoche an verschiedenen Punkten zu konkretisieren", sagte Thomas Berendt, Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland, auf MOZ-Anfrage. Erst danach erfolge durch die BSG – Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mbH die Bewertung und Empfehlung zum weiteren Verfahren. Der Verkauf von Schloss Freienwalde zieht sich weiter hin.

Der Kreistag hatte am 6. Juni 2018 Schloss Freienwalde, Teehäuschen und Gärtnerhaus als "entbehrlich" eingestuft und damit das Ausschreibungsverfahren in Gang gesetzt. Die Stadt Bad Freienwalde konnte sich im Vorfeld mit dem Landkreis nicht über die Modalitäten einer möglichen Übernahme einigen. Die Stadt wollte einen Zuschuss, den der Kreis nicht zu bezahlen bereit war. Schloss und Park gehören zu den wichtigen Zeugnissen der Stadtgeschichte. Die Gesamtanlage ist als Denkmalensemble nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz geschützt. Der Freundeskreis Schloss Freienwalde erreichte die Aufnahme des Schlosses in die "Orte der Demokratiegeschichte".