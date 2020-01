Judith Melzer-Voigt

Wulkow (MOZ) Dank der Staatskanzlei in Potsdam ist nun bekannt geworden, wann das brandenburgische Landeserntefest in Wulkow stattfindet: Am 12. September wird groß gefeiert.

Fabian Blöchl, Chef vom Dienst in der Staatskanzlei, teilte außerdem mit, dass am Montag, 20. Januar, auf der Internationalen Grünen Woche der Staffelstab an Wulkow übergeben wird. Das übernimmt eine Delegation der uckermärkischen Gemeinde Passow. Der Ort hat das 16. brandenburgische Dorf- und Erntefest im Jahr 2019 organisiert.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin reagiert auf die Mitteilung der Staatskanzlei: Er gratuliert dem Neuruppiner Ortsteil zur erfolgreichen Bewerbung. "Mit der Auswahl von Wulkow ist ein Volltreffer gelungen. Mit seinem dörflichen Charakter sowie unterschiedlichen landwirtschaftlichen Betrieben ist dieser Ort bestens geeignet, die Potenziale des ländlichen Raums in Ostprignitz-Ruppin optimal zu präsentieren", so Vizelandrat Werner Nüse nach der Entscheidung.

Der Kreis Ostprignitz-Ruppin verfüge außerdem "mit seiner großen Zahl von Kunsthandwerkern und Kulturschaffenden über die Voraussetzungen, um in Wulkow im Rahmen des Festes ein abwechslungsreiches Kulturprogramm anzubieten", ergänzte Werner Nüse.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte die Bewerbung Wulkows unterstützt, unter anderem mit einem Empfehlungsschreiben an pro agro, dem Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin