BRAWO

Berlin Ein furioses Finale mit extra vielen klimafreundlichen PS – das bietet die HIPPOLOGICA vom 24. bis 26. Januar 2020 auf dem Berliner Messegelände. Zum dritten Mal beherbergt die Grüne Woche das größte Hallen-Reitsportturnier der Hauptstadt. Neben Wettbewerben in den Bereichen Springen, Voltigieren, Dressur und Zweispännerfahren gibt es in diesem Jahr eine ganz besondere Mitmach-Aktion für Kinder. Sie können selbst in den Reitring steigen und auf einem Steckenpferd den neuen Trendsport Hobby-Horsing ausprobieren. Auf Einladung des Landesverbands Pferdesport Berlin-Brandenburg e. V. treten die besten Reitsportler aus der Region und umliegenden Bundesländern gegeneinander an. Highlight ist der Große Preis der HIPPOLOGICA, der am letzten Messetag vergeben wird. Um den Pokal reiten u.a. die aktuellen Berlin-Brandenburger Meisterschaftsbesten Max-Hilmar Borchert, Laura Strehmel und Steffen Krehl mit. Weitere sportliche Highlights sind der HIPPOLOGICA-Voltigier-Cup und das Kombinierte Hindernisfahren für Zweispänner. Hier geht unter anderem der diesjährige Vize-Weltmeister Sandro Koalick, an den Start. Höhepunkte in der Dressur sind das Finale des Nürnberger Burg-Pokals der Junioren und der Führzügel-Pokal.

Für Pferdefreunde und Naturverbundene lohnt sich der Besuch der HIPPOLOGICA gleich doppelt. Denn die Eintrittskarte zum Reitsport-Event berechtigt zum Besuch der gesamten Grünen Woche. Mehr auf www.hippologica.de. BRAWO verlost 5x2 Freikarten. Gewinnen kann, wer am 21. Januar um 16 Uhr die 03381/525513 anklingelt.