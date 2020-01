red

Wiesenburg Am Sonnabend, 25. Januar, findet von 9.00 bis 16.00 Uhr der erste Empowermentworkshop für junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren im Familienzentrum in Wiesenburg statt. Es sind noch Plätze frei!

Der Workshop wird von Trainerin Marlies Stegmann geleitet und richtet sich an Jugendliche, die ihr eigenes Potential erkennen und ihre Träume umsetzen möchten. Hast Du Lust, dein Leben aktiv in die Hand zu nehmen? Dir deiner eigenen Kraft und Stärke bewusst zu werden? "Take Your Power Back" ist ein Workshop, der Jugendliche stärkt selbstbewusst Entscheidungen zu treffen und aus Tagträumen Realität werden zu lassen. Mit ganz viel Lachen, Austausch und Ausprobieren im Kreis junger Menschen.

Die Trainerin Marlies Stegmann hat es nach Auslandserfahrungen durch das COCONAT in den Hohen Fläming verschlagen. Dort realisiert sie ihren Traum, als Trainerin junge Menschen darin zu stärken, ihren eigenen Weg zu gehen. Dank Unterstützung des Rotary-Clubs entfällt der Teilnahmebeitrag! Kurzfristige Anmeldungen werden unter juko2.gemeinde@wiesenburgmark.de entgegen genommen.