Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Wildschweine sind derzeit in aller Munde. Sie werden stärker bejagt, Jäger und Wald-Spaziergänger sind angehalten, verendete Tiere zu melden. An der Grenze zu Polen wurde gar ein Zaun gezogen, um die Einwanderung der Tiere zu stoppen. Grund ist die Afrikanische Schweinepest (ASP). An dieser Krankheit gestorbene Tiere wurden unweit der deutschen Grenze im Nachbarland aufgefunden. Die Einschleppung nach Deutschland soll unbedingt verhindert werden. Für den Menschen ungefährlich, kann aber diese Tierseuche auch in Hausschwein-Bestände gelangen, was sicheren Tod durch Keulung mit sich bringt.

Das neue Jahr hat begonnen. Eigentlich ist Winter, doch von Kälte und Schnee ist nicht viel zu sehen, eher weht ein Hauch von Frühling durch die Luft, und auch in nächster Zeit ist nicht mit einem Wintereinbruch zu rechnen. Gute Bedingungen sind das für heimische Wildtiere, wie Wildschweine, denen das Überleben so deutlich leichter fällt. Je nach Info-Quelle kann sogar im Januar schon mit ersten Frischlingen gerechnet werden. Und das wiederum könnte schon den nächsten Waldspaziergang zur echten Gefahr werden lassen.

Im Allgemeinen sind Wildschweine (Sus scrofa) friedliche Tiere, die dem Menschen aus dem Weg gehen oder ihm, so sie ihn wie in Stadtnähe gewohnt sind, einfach ignorieren. Engt man sie jedoch ein, trifft auf verletzte Tiere oder eine Bache mit Jungtieren, sieht es anders aus. Das Muttertier ist bereit, ihre Frischlinge entschlossen verteidigen, und kann dabei sogar zum Angriff übergehen.

Wie sollte man sich also verhalten, wenn man im Wald unterwegs ist? Zunächst sollte man sich nicht zu leise bewegen. Denn wenn die Wildschweine den Menschen hören, ziehen sie sich in der Regel zurück. Trifft man trotzdem auf die Tiere, sollte man einen großen Bogen gehen oder sich langsam in die Richtung zurückziehen, aus der man kam.

Werden Wildschweine überrascht, können sie sich angegriffen fühlen und die Konfrontation suchen. Das gilt auch für den Fall, wenn sich die Tiere eingeengt fühlen. Vor allem wenn Jungtiere in der Gruppe sind, ist sehr große Vorsicht geboten.

Schnaubt und bläst das Wildschwein lautstark durch die Nase, stellt den kurzen Schwanz auf, wirft den Kopf hin und her und klappert mit den Zähnen, steht ein Angriff kurz bevor. Dann sollte man sich groß machen und in die Hände klatschen. Hilft das nicht, schnell hoch auf den Baum, Jagdsitz oder Holzstapel. Wegrennen ist dagegen keine so gute Idee: Bis zu 40 Kilometer pro Stunde kann ein Wildschwein im Sprint erreichen, zu schnell für den normalen Waldspaziergänger. Zum Vergleich: Rekord-Sprinter Usain Bolt lief bei seinem Weltrekord über 100 Meter in Berlin 2009 einen Top-Speed von 44,72 km/h.

Übrigens, in Sachen Wildschweinangriff auf den Menschen werden nirgends Statistiken geführt. Sucht man jedoch im Internet auf entsprechenden Plattformen danach, werden einige Artikel gefunden. Hauptsächlich liest man von Jägern, die bei der Nachsuche von verletzten Tieren angegriffen wurden. Aber auch Berichte über auf Holzstapel gejagte Spaziergänger finden sich.