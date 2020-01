Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Mit einem Riesenschrecken sind die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Neuruppiner Junckerstraße davongekommen. Dorthin mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstag gegen 22.45 Uhr ausrücken, weil es im Keller brannte. Offenbar hatten Unbekannte im Keller des Mittelaufgangs einen Stapel Paletten angezündet. Durch das Feuer wurden auchKabel, die an der Kellerdecke installiert waren, beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Haus evakuieren. Die Bewohner kamen zeitweise im angrenzenden Seniorenheim unter. Nach etwa zwei Stunden konnten die Mieter wieder zurück in ihre Wohnungen.Kriminaltechniker haben den Brandort untersucht. Ermittelt wird nun wegen schwerer Brandstiftung. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bisher keine Angaben vor. Es ist der dritte Brand innerhalb von zwei Wochen in diesem Bereich. Anfang des Monats waren dort zwei Papiercontainer und eine Mülltonne angezündet worden, wodurch ein Zaun und eine Hecke beschädigt wurden.