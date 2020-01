Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In den Imbiss auf dem Neuruppiner Reiz-Parkplatz wollte in der Nacht zu Freitag jemand einbrechen. Die Polizei wurde gegen 0.50 Uhr darüber informiert, dass sich gerade ein Mann an dem Imbiss zu schaffen macht. Dabei konnte der Zeuge eindeutige Schlaggeräusche hören. Die alarmierten Polizisten entdeckten einen 19-jährigen Neueruppiner in der Nähe, der einen Hammer dabeihatte. Zudem fanden sie in der Jackentasche des polizeilich bereits bekannten Mannes eine Spielzeugpistole, die im Dunkeln einer echten Schusswaffe glich. Beide Gegenstände wurden sichergestellt und der 19-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. In den Imbiss gelangte der junge Mann offenbar nicht.