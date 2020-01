René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein 62-Jähriger, der am Donnerstag seinen VW Golf in Rathenow gegen einen Baum setzte, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Mann war gegen 17.30 Uhr auf der Karl-Gehrmann-Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Feierabendallee einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr geradeaus in den Wald und dort gegen den Baum.

Die erlittenen leichten Verletzungen des Fahrers wurden ambulant versorgt. Am Auto entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Da sich der Mann auf 2,44 Promille pustete, wird er ein Fall für den Staatsanwalt. Denn ab spätestens 1,1 Promille liegt absolute Fahruntüchtigkeit vor. Trunkenheitsfahrten werden nun definitiv zu Straftaten. Daher muss sich auch jener Mann verantworten, der am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr mit 2,45 Promille im Blut zwischen Knoblauch und Nitzahn (Gemeinde Milower Land) von der Straße abgekommen war.