Christina Tilmann

Berlin (MOZ) Auch für gestandene Verhandlungsführer ist es kein normaler Termin: "Das ist ein Fall, den keiner von uns je so erlebt hat", bekennt Martin Hoernes von der Ernst von Siemens-Kunststiftung. Gothas Bürgermeister Knut Kreuch (SPD) erklärt, er habe eine Träne im Auge gehabt, als die fünf Bilder glücklich im Rathgen-Forschungslabor angekommen waren.

Am Freitagvormittag wurden sie in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab Montag werden sie bis zum 26. Januar im Herzoglichen Museum in Gotha gezeigt und anschließend restauriert. 2021 ist eine umfassende Ausstellung geplant.

Es ist das Ende eines spektakulären Kunstkrimis. Als im Juli 2018 ein Rechtsanwalt an Kreuch herantrat und ihm fünf Farbfotografien vorlegte, war dem Gothaer sofort klar, was das bedeutete. Die fünf Gemälde von Frans Hals, Hans Holbein d. Ä., Jan Brueghel, einem Schüler von Anthonis van Dyck und einem Rembrandt-Schüler, die in der Nacht vom 14. Dezember 1979 aus Schloss Friedenstein gestohlen wurden, waren nur durch Schwarz-Weiß-Aufnahmen bekannt. Wer Farbbilder vorlegte, musste die Bilder gesehen haben.

Dass sie nun tatsächlich zurückgekommen sind, ist die Folge von Kreuchs Chuzpe und Verhandlungsgeschick. Denn die Erbengemeinschaft, die zunächst eine hohe Kaufsumme forderte, hätte die Bilder dank der Verjährung nicht herausgeben müssen, auch wenn die Stadt Gotha das Eigentum nie verloren hat. Dass die Besitzer sich darauf einließen, alle fünf Bilder zur Echtheitsprüfung herauszugeben, war also überraschend. Als sie am 30. September 2019, eingewickelt in Noppenfolie, im Hof des Rathgen-Instituts ausgeladen wurden, hatte der Bürgermeister, der die Verhandlungen quasi im Alleingang und unter strengster Verschwiegenheit geführt hatte, "weiche Knie". Der Termin war zuvor zweimal geplatzt. Am Ende musste kein Kaufpreis, noch nicht einmal ein Finderlohn oder eine Vermittlungsgebühr gezahlt werden – einzig die Beratungs- und Logistikkosten in Höhe von etwa 50 000 Euro übernahm die Ernst von Siemens-Kunststiftung.

Das Landeskriminalamt Berlin ermittelt derzeit allerdings wegen Erpressung, da die Erbengemeinschaft von der Stadt Gotha zunächst eine hohe Summe für die Herausgabe der Bilder gefordert hätte. Die Story, die dem Bürgermeister erzählt wurde, sei abenteuerlich gewesen und habe sich schnell als nicht haltbar herausgestellt. Danach hätten die inzwischen gestorbenen Eltern der Anbieter eine Art Lösegeld in Höhe von einer Million D-Mark für die Ausreise einer in der DDR lebenden befreundeten Familie gezahlt und als Pfand von der Stasi die gestohlenen Gemälde erhalten.

Wo die Bilder 40 Jahre lang aufbewahrt wurden, wie sie die DDR verließen, wer sie wann kaufte und wer sie 1979 aus Gotha gestohlen hat, ist auch den an den Verhandlungen Beteiligten nach wie vor unbekannt. Man könne auf einem der Fotografien im Hintergrund eine Rauhfasertapete erkennen und gehe davon aus, dass sie in einem Wohnraum hingen, mutmaßt Kreuch. Auf dem Brueghel-Bild seien sogar Spritzer von weißer Wandfarbe zu erkennen.

Die Untersuchung im Rathgen-Forschungslabor in Berlin, die Befürchtungen widerlegen sollte, es könne sich um Fälschungen handeln, hat neben der Echtheit auch wissenschaftliche Erkenntnisse erbracht. So ist das "Brustbild eines Herrn" ein eigenhändiger Frans Hals und nicht, wie bisher angenommen, eine Werkstattarbeit. Das als Rembrandt-Schule bekannte "Bild eines alten Mannes" wird jetzt Ferdinand Bol zugeschrieben. Der Jan Brueghel hingegen wird jetzt als Werkstattarbeit angesehen. Einzig das zauberhafte kleinformatige Bild der Heiligen Katharina von Hans Holbein dem Älteren ist unstrittig – es ist seit dem 17. Jahrhundert in der Gothaer Sammlung nachgewiesen.

So verbindet sich mit der Rückgabe der Bilder auch die Hoffnung, dass die Sammlung von Schloss Friedenstein wieder in ihrer Bedeutung gewürdigt werde. Der Bürgermeister scheut sich nicht, sie in eine Reihe mit den großen Fürstensammlungen Deutschlands zu stellen und die Rückkehr der Bilder als bedeutendstes Ereignis seit der Wiedervereinigung für die Stadt zu bezeichnen. "Wer Gotha bis jetzt nicht kannte, kennt es jetzt."