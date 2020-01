OGA

Kremmen (MOZ) In eine Halle an der Berliner Chaussee in Kremmen sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden aus mehreren in der Halle untergestellten Fahrzeugen Werkzeuge gestohlen.

In ein weiteres auf dem Grundstück befindliches Haus drangen die Täter ebenfalls ein. Ob dort etwas gestohlen wurde, blieb zunächst unklar. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die Kripo sicherte Spuren.