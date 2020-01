Thomas Lähns

Reesdorf Nach nur sieben Minuten rollte der Verkehr wieder: am heutigen Vormittag ist im Wald nahe des Beelitzer Ortsteils Reesdorf ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Dafür mussten die A9 und die B246 kurzzeitig voll gesperrt werden. Da keine Evakuierungen vorgenommen werden brauchten - in dem 600-Meter-Sperrkreis befanden sich so gut wie keine Gebäude - ging der Einsatz schnell über die Bühne.

Spaziergänger hatten vor einigen Tagen in dem Waldstück die Fliegerbombe sowjetischer Bauart gefunden und direkt den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes angerufen, der wiederum am Dienstag die Stadtverwaltung informierte. Da sich die Fundstelle auf Beelitzer Gebiet befindet, lag die Einsatzleitung bei der Stadt selbst. Die Koordinierung übernahm das Ordnungsamt, gemeinsam mit der Feuerwehr, der Straßenmeisterei des Landesbetriebes Straßenwesen und der Polizei wurde der Sperrkreis heute um 10.53 Uhr abgeriegelt.

Danach waren zwei aufeinanderfolgende Detonationen zu hören. Beim ersten Knall handelte es sich um einen sogenannten "Vergrämungsschuss", mit dem das Wild aus dem unmittelbaren Umkreis gescheucht werden sollte, der zweite eine halbe Minute später war dann die Sprengung der Bombe an sich, hatte Sprengmeister Mike Schwitzke im Vorfeld erklärt. Um 11 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben und die Sperrungen aufgehoben werden.

Die Bildung eines Sperrkreises wurde nötig, weil Teile der Bombe durchaus auf die wenige hundert Meter entfernten Fahrbahnen hätten geschleudert werden können. Den Zeitpunkt hatte die Stadt wohlweislich auf den späten Vormittag gelegt, da zur dieser Zeit der Berufspendelverkehr durch ist und der Wochenendverkehr noch nicht eingesetzt hat. Auf der B246 in Richtung Beelitz warteten nicht einmal ein Dutzend Autos an der Sperrstelle - und die auch nur für kurze Zeit.