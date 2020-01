OGA

Glienicke/Wensickendorf (MOZ) Autoknacker sind in der Nacht zu Freitag über Zäune und Mauern gestiegen, um an ihre Beute zu gelangen.

Aus einem BMW, der auf einem Grundstück im Glienicker Sandkrug stand, haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag die Armaturen ausgebaut. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6 000 Euro. Der Wagen stand auf einem verschlossen Grundstück.

Das Gleiche gilt für einen BMW X7, der in der selben Nacht auf einem Grundstück am Teufelsseer Weg in Wensickendorf ausgeräumt wurde. Dort nahmen die Täter die Tachoeinheit sowie das Lenkrad mit Airbag, das Navigationssystem und den linken Außenspiegel mit. Der Schaden wurde mit 5 000 Euro geschätzt. Um auf das Grundstück zu gelangen, mussten die Diebe eine 1,80 Euro hohe Mauer überwinden.