Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Lindows Tourist-Information hat seit Anfang des Jahres eine neue Leiterin. Stefanie Schäfer vertritt die bisherige Leiterin Andrina Loewe, die derzeit in Elternzeit weilt. Wie Amtsdirektor Danilo Lieske sagt, ist der Arbeitsvertrag unbefristet. Wenn Loewe wieder aus der Elternzeit zurückkehrt, soll Schäfer weiter als Leiterin des Teams beschäftigt bleiben. "Es soll eine zusätzliche Stelle sein, um das Team der Tourist-Info zu verstärken", so Lieske. Bisher war der Pavillon am Marktplatz mit drei Mitarbeitern besetzt. Neben Loewe arbeiten dort Yvonne Krause und Petra Steffen.

Eine der Aufgaben der neuen Leiterin soll die Erstellung eines Tourismuskonzepts für die Drei-Seen-Stadt sein. Dieses ist erforderlich, um auch in Zukunft den Status als Staatlich Anerkannten Erholungsort halten zu können. Wenn Loewe zurückkehrt, bleibt Schäfer Leiterin. "Frau Loewe muss ja erst einmal wieder ankommen", so Lieske. Auf die Konditionen ihres Arbeitsvertrags soll sich die Personalie nicht auswirken. "Frau Loewes Arbeitsverhältnis bleibt so bestehen, wie es ist. Wir wollen die Leitung vor Ort nur verfestigen", so der Amtsdirektor.