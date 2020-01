Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ans "Grüne Café" erinnert hier nichts mehr: Die 34-jährige Melanie Bielefeldt ist seit knapp einem Jahr Inhaberin des Neuruppiner Cafés am Schulplatz. Aus "Wunderbar" wurde "Moments". Nun hat sich mit einem umfangreichen Umbau auch das Innere des Geschäfts komplett verändert.

Der Tresen steht noch da, wo er immer stand. Doch ansonsten hat sich das Café gewandelt. Ende Dezember hat Melanie Bielefeldt das "Moments" geschlossen. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Stephan Grade hat sie die Zeit über den Jahreswechsel genutzt, um Tapeten und neue Dekoration anzubringen und Möbel umzustellen. Bilder der Neuruppiner Fotografin Marleen Janzen schmücken nun die Wände, die in beige und weiß gehalten sind. "Die Kunden finden es klasse. Ich höre viel Positives", sagt Melanie Bielefeldt. Marleen Janzen soll für sie auch noch einmal in Aktion treten und Fotos speziell für das Café schießen – von besonderen Momenten irgendwo in Neuruppin, ganz passend zum Namen des Geschäfts.

"Wir wollten den alten Charme ablegen und wirklich einen Neuanfang schaffen", erklärt Melanie Bielefeldt die Arbeiten der vergangenen Wochen. Ihr Traum sei es schon immer gewesen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen und ein Café zu besitzen. Mit dem "Moments" wurde das erfüllt.

Mit der Eröffnung des Ladens hat Melanie Bielefeldt auch die Karte etwas verändert. Es gibt viele Frühstücksvarianten, aber auch Deftiges.

Zum Mittag bietet die 34-Jährige selbst gemachte Suppen und andere Snacks an, die alle in der kleinen Küche im hinteren Teil des Geschäfts entstehen. Auch die Kuchen backt die Cafébetreiberin selbst.

Das "Moments" ist derzeit immer montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Im Sommer schließt Melanie Bielefeldt erst um 18 Uhr. "Wenn dann aber noch jemand gemütlich hier sitzt, werfe ich ihn natürlich nicht raus. Wenn der Bedarf da ist, bleibt der Laden offen", sagte sie. Sonnabends können Kunden von 9 bis 16 Uhr vorbeischauen.

Für die wärmere Jahreszeit hat sich die Inhaberin vorgenommen, die Terrasse am Schulplatz schöner zu gestalten. Der alte Sandkasten hat schon einen neuen Anstrich bekommen. "Das hat mein Opa gemacht. Ohne Familie und Freunde geht es nicht."