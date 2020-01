MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Krankenhaus Eisenhüttenstadt ist zum Tatort geworden. Unbekannte haben einen dort in der ersten Etage stehenden Blumenautomaten gewaltsam geöffnet und daraus eine unbekannte Menge Bargeld gestohlen. Der Schaden konnte noch nicht angegeben werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten hatten am Vortag die Anzeige aufgenommen.

Hinweise zu den Tätern oder Angaben zur Tat unter Tel. 03364.4250